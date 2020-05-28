Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

App Annie и IDC подвели итоги развития игрового рынка в первом квартале

ПО Софт Бизнес Финансовые результаты

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, совместно с международной исследовательской и консалтинговой компанией IDC подготовила отчет о состоянии игровой индустрии в I квартале 2020 г.

В 2020 г. траты пользователей на мобильные игры позволили мобильному геймингу упрочить свои позиции, превысив расходы на ПК/Mac в 2,8 раз и в 3,2 раза на игровых консолях.

На игры в I квартале 2020 г. пришлось почти 70% потраченных средств в магазинах iOS App Store и Google Play и около 40% от общего количества загрузок. За год потраченная сумма практически не изменилась: если в I квартале 2019 г. на двух платформах пользователи оставили $16,3 млрд, в 2020 г. эта цифра составила $16,6 млрд. При этом пользователи iOS тратят в мобильных играх в два раза больше, чем пользователи Android: $9,9 млрд в I квартале года пришлось на App Store и $6,7 на Google Play.

Больше всего пользователи тратят на многопользовательские игры с возможностью объединяться и общаться. Особенно заметен этот тренд стал во время вынужденной самоизоляции, когда игры стали не только развлечением, но и способом социализации. На платформе iOS первое место занимает китайская Game For Peace, на Android – южнокорейская Lineage 2, среди игр на консоли Nintendo Switch безусловно лидирует хит последнего месяца Animal Crossing: New Horizons.

COVID-19 позволил рынку мобильных игр укрепить свои позиции: загрузки за неделю в марте (с 29 марта) достигли исторического максимума в 1,1 млрд скачиваний. В целом, в марте 2020 г. пользователи во всем мире загружали на 35% больше игр, чем в январе текущего года.

Другие материалы рубрики

Государство выделило 70 миллионов разработчикам ПО под «Эльбрусы» и «Байкалы»

Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

На аукционе по поставке серверов для РЖД победитель сбросил цену в 3 с лишним раза

«Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора

В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках