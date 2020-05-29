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Tele2 поможет столичным абонентам организовать «Бизнес-окружение» удаленно

Бизнес Телеком Мобильная связь

Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил новый подход к корпоративному обслуживанию. В Московском регионе оператор расширяет возможности программы «Бизнес-окружение» – теперь частные сотрудники и партнеры компании могут воспользоваться упрощенным способом оформления SIM-карты и подключиться к сети Tele2 не выходя из дома.

Оператор расширяет возможности корпоративной программы «Бизнес-окружение» и предлагает сотрудникам B2B-клиентов, а также их друзьям и родственникам подключиться к бизнес-тарифу в режиме онлайн на специальных условиях. Заказ нового номера или переход на Tele2 с уже существующим можно оформить, оставив заявку на сайте программы. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой и передаст ее бесконтактным способом, а абонент может пройти простую и удобную процедуру саморегистрации или заключить бумажный договор.

В рамках программы «Бизнес-окружение» Tele2 предлагает специальные тарифы сотрудникам компании, а также предоставляет корпоративную связь сторонним лицам – подрядчикам, родственникам и друзьям сотрудников. Участники «Бизнес-окружения» оплачивают услуги мобильной связи самостоятельно, при этом все выгоды корпоративного тарифного плана доступны абонентам в полном объеме.

В момент перехода компаний на удаленную работу Tele2 зафиксировал рост спроса на корпоративную связь в столице и области. В апреле потребление мобильного интернета в бизнес-сегменте выросло на 28% по сравнению с мартом. При этом месячный темп роста трафика увеличился в два раза. Для решения задач бизнеса по обеспечению сотрудников качественной связью с учетом постоянно меняющихся потребностей Tele2 предлагает корпоративные тарифы с большим пакетом мобильного интернета. Так, тарифные планы «Мой бизнес L» и «Мой бизнес XL» c 35 ГБ и 50 ГБ соответственно позволят абонентам организовать домашний офис с учетом перевода операционных процессов в онлайн-формат.



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