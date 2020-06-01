Исследование Superjob: более половины москвичей категорически против приложения с QR-кодом вместо паспорта

Минкомсвязи предложило запустить эксперимент по использованию в Москве мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. С его помощью можно будет получить госуслуги, заключить трудовой договор, купить автомобиль и прочее. Однако носить паспорт в смартфоне однозначно хотят пока лишь 7% москвичей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения Москвы старше 18 лет.

Только 7% москвичей однозначно готовы перевести свой паспорт в электронный вид, еще 15% склоняются к такому решению. 26% скорее не хотят заменять паспорт мобильным приложением. 52% категорически против этого проекта.

Среди мужчин сторонников инициативы чуть больше, чем среди женщин: 26% против 19%. С ростом уровня доходов число однозначно и скорее готовых носить паспорт в смартфоне снижается: 26% среди москвичей с зарплатой до 50 тыс. руб. и 20% среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. Наиболее активную поддержку проект получил среди молодежи: предъявлять QR-код вместо паспорта хотели бы 38% москвичей до 24 лет и всего 17% опрошенных старше 45 лет.