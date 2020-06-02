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«ИКС холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Ведущее российское издание в сфере высоких технологий CNews опубликовало рейтинг крупнейших ИТ-разработчиков России по итогам 2019 года. «ИКС холдинг» на основе консолидированных финансовых показателей и ключевых достижений занял второе место, при этом доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки Холдинга составила 54%.

Также специалисты CNews Analytics подготовили два рейтинга, в которых «ИКС холдинг» занял верхние строчки: рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний 2019 (третье место) и ТОП-100 крупнейших ИТ-компании России 2019 (шестое место). Рост совокупной выручки всех компаний Холдинга на конец 2019 года составил 143,6%.

В «ИКС холдинг» входят более 30 компаний, объединенных в пять субхолдингов, – YADRO, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». На протяжение 2019 года все компании Холдинга показывали неуклонный рост финансовых показателей.

Положительна динамика во многом произошла благодаря уточнению бизнес-стратегий компаний и приобретению новых активов. Кроме того, на рост финансовых показателей повлияло партнерство с глобальными лидерами ИТ-рынка IBM, Dell, Intel, SAP, а также лидерами цифровой трансформации в России – компаниями «Мегафон», «Газпром нефть», SberCloud и госкорпорацией Ростех. Одним из значимых событий 2019 года стал выход на рынок Республики Казахстан и создание в партнерстве с казахстанскими компаниями CyberSystems и CyberGate совместного предприятия «ИКС холдинг Казахстан».

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