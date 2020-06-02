Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Innovation Day: Новая эра цифровой трансформации

Бизнес

Компания Schneider Electric 9 июня 2020 года приглашает вас принять участие в интерактивном онлайн-мероприятии Innovation Day: «Новая эра цифровой трансформации», которое состоится 9 июня. В рамках мероприятия вместе с экспертами и партнерами мы обсудим вызовы нового электрического мира и выработаем стратегию адаптации и развития бизнеса в стремительно меняющихся условиях.

300h600nowerase.jpg
Schneider Electric приглашает принять участие в интерактивном онлайн-мероприятии Innovation Day: «Новая эра цифровой трансформации»

В программе:

  • Стратегические доклады и панельные дискуссии
  • Прогноз развития рынка
  • Выступления ведущих локальных и зарубежных экспертов
  • Виртуальный тур по новейшим решениям EcoStruxure™

Программа мероприятия: https://seinnovationday-ru.vfairs.com/ru/#agenda

Зарегистрироваться: https://seinnovationday-ru.vfairs.com/



Другие материалы рубрики

Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги»

Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата

Huawei заманивает ИТ-шников со всего мира зарплатами в 5 раз выше рынка

Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github

Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий

Постсоветский премьер-министр сбежал в отпуск из-за скандала вокруг «дочки» «Билайна»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках