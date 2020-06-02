Сбербанк и НИТУ «МИСиС» запускают образовательные программы по ИИ и робототехнике

Сбербанк и НИТУ «МИСиС» заключили соглашение о сотрудничестве и дорожную карту до 2024 года. Соглашение, подписанное президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и ректором НИТУ «МИСиС» Алевтиной Черниковой, предусматривает совместную подготовку специалистов в рамках программ бакалавриата и магистратуры, открытие на базе университета лаборатории сервисной робототехники и проведение совместных научных исследований.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет разработка и внедрение современной системы подготовки кадров на базе бакалаврских и магистерских программ по перспективным направлениям, таким как искусственный интеллект, робототехника и другие. Занятия будут вести преподаватели НИТУ «МИСиС» и инженеры-исследователи Сбербанка. Сотрудники банка вместе со студентами будут решать актуальные задачи бизнеса, а также помогать им выполнять собственные научные проекты. Такой подход позволит молодым инженерам не только усвоить навыки и компетенции, но и познакомиться с принципами организации работы в передовых коллективах. Студенты НИТУ «МИСиС» получат возможность участия в программах стажировок, производственной и учебной практике.

Научными руководителями совместных программ станут сотрудники Сбербанка из Управления исследований и инноваций, направления исследований данных и Лаборатории робототехники.

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка, отметил: «У каждого университета есть свои ценности и свои особенности. НИТУ "МИСиС" — один из лучших вузов страны, а мы технологическая компания, которая предлагает самые современные решения для повышения качества образования, среди них — школьная платформа, которая уже доказала свою эффективность и позволила принять решение о разработке цифровой платформы для вузов».

Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС», сказала: «Одним из ключевых направлений сотрудничества НИТУ "МИСиС" и Сбербанка станет создание современной системы подготовки кадров в области искусственного интеллекта и робототехники на базе бакалавриата и магистратуры университета. Междисциплинарные программы на стыке фундаментальных наук, ИТ и бизнес-практик позволят обучающимся сформировать компетенции, необходимые для реализации концепций "умный город", "интернет вещей", решений для беспилотного транспорта, безлюдного производства и других».

В рамках соглашения предусматривается также создание в НИТУ «МИСиС» лаборатории сервисной робототехники, где будут вестись разработки в области систем управления и навигации для беспилотных воздушных и наземных транспортных средств, а также систем с человеко-машинными интерфейсами: распознавание и синтез речи, обработка изображений и другое.

Особое место в соглашении занимает реализация совместных образовательных программ в области профессиональной навигации, в том числе в рамках Академии искусственного интеллекта и университета «Сириус»; организация практик и стажировок студентов, содействие в трудоустройстве лучших выпускников в профильные подразделения Сбербанка. Летом 2020 года первые студенты, обучающиеся на ИТ-направлениях НИТУ «МИСиС», пройдут учебную онлайн-практику в Сбербанке при помощи удаленного доступа к рабочим местам.

Итогом реализации дорожной карты, рассчитанной на четыре года, должно стать создание совместного пространства, охватывающего все уровни образования — от школы до магистратуры, где будет осуществляться подготовка кадрового резерва для инновационных отраслей экономики.