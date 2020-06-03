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«Одноклассники» запустили сертификацию для специалистов по работе с соцсетью

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«Одноклассники» запустили программу сертификации для начинающих SMM-специалистов на основе бесплатного обучающего курса по продвижению бизнеса. Сертификат станет удостоверением успешного прохождения теста на знания рекламных инструментов социальной сети, умения вести и развивать группы, планировать контент и работать с аудиторией.

Пользователи, которые по итогам официального экзамена наберут от 820 баллов из максимально возможных 1020, получат электронный сертификат.

Вопросы для сертификации SMM-специалистов разработаны на базе бесплатного курса «Продвижение бизнеса в "Одноклассниках"», который доступен в образовательном разделе портала «ОК.Бизнес», а также является частью учебного плана факультета SMM-менеджмента в онлайн-университете Geekbrains.

Электронным сертификатом можно делиться в социальных сетях и показывать потенциальным работодателям и клиентам. Все выданные сертификаты будут иметь порядковый номер, чтобы иметь возможность проверять их действительность. Таким образом «Одноклассники» способствуют увеличению количества профессиональных специалистов по работе с соцсетью на рынке и помогут компаниям найти людей, которые сделают их работу в ОК максимально эффективной. В дальнейшем ОК планируют собрать отдельный каталог сертифицированных специалистов для бизнеса.

Сертификация будет наиболее полезна для начинающих маркетологов, SMM-специалистов, таргетологов, а также предпринимателей, чтобы чувствовать себя уверенными при работе с группами и страницами в ОК и управлении рекламными кампаниями.

«Одноклассники» поддерживают предпринимателей в период самоизоляции и проводят акцию, в рамках которой удваиваются все бюджеты, потраченные в рекламном кабинете внутри соцсети. Кроме того, ОК проводят обучающие вебинары по ведению своего дела в социальной сети, а также информируют пользователей о текущей ситуации – в частности, с помощью специальной ленты с новостями о коронавирусе от ведущих федеральных и региональных СМИ.

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