Экс-глава департамента по работе с клиентами Nexign назначен коммерческим директором

Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), поставщик систем поддержки бизнеса (Business Support System) и решений интернета вещей (Internet of Things) для операторов связи, объявил о назначении на должность коммерческого директора Андрея Гулидина, до недавнего времени возглавлявшего департамент по работе с клиентами. В новой роли Гулидин будет отвечать за все коммерческое направление Nexign, включая развитие бизнеса, поддержку продаж и работу с действующими клиентами. Ранее этот пост занимал Алексей Волынкин.

«Я хочу выразить благодарность Алексею Волынкину за его преданность компании на протяжении более 14 лет. Мы все желаем ему успехов в дальнейшей карьере, – сказал Игорь Горьков, генеральный директор Nexign. – Сегодня в компании сформирована эффективная команда продаж, завоеваны новые клиенты на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Я уверен, что под руководством Андрея Гулидина мы закрепим полученные результаты на глобальном рынке, а также выйдем на новый виток развития, продолжая и дальше демонстрировать стабильный рост бизнеса в наших целевых регионах».

Андрей Гулидин будет подчиняться напрямую Игорю Горькову, генеральному директору Nexign. Кроме того, коммерческий департамент будет усилен назначением Максима Нартова на позицию директора по развитию бизнеса.

«Nexign сегодня занимает устойчивую позицию как на российском, так и международном рынке. Выручка компании от новых проектов растет в среднем на 40% в год, а ведущие аналитические агентства – Gartner, IDC, Global Data, Analysys Mason – отмечают эффективность продуктов компании, — сказал Андрей Гулидин, коммерческий директор Nexign. – Однако BSS-рынок всегда был высококонкурентным, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим использовать самые эффективные подходы и передовые инструменты, чтобы отвечать всем требованиям наших клиентов».

Андрей Гулидин присоединился к Nexign в 2006 г. в качестве руководителя проекта с одним из крупнейших клиентов компании – «Мегафоном». Позже он занял пост директора по работе с клиентами и совмещал его с позицией директора московского филиала Nexign. Гулидин хорошо знает потребности телеком-операторов, имеет опыт управления крупными проектами как на территории России и СНГ, так и в странах Ближнего Востока, Африки и Азии, и отлично ориентируется в тенденциях отрасли. Этот опыт позволит ему быстро войти в новую должность, в рамках которой он сфокусируется на увеличении объемов нового бизнеса в целевых для компании регионах, а также продолжит курировать взаимодействие с ключевыми клиентами, отмечают в Nexign.

Максим Нартов займется развитием бизнеса Nexign, наращивая и диверсифицируя клиентский портфель компании. Он будет подчиняться Андрею Гулидину. Нартов обладает более чем двадцатилетним опытом работы в телеком-индустрии. В последние годы он занимал должность директора по клиентским решениям Nexign, а ранее – работал на руководящих постах в таких компаниях, как Amdocs, Ericsson и «Мегафон».