Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года

Организатор всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge инвестиционная компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») приняла решение о переносе финала Криптонит Startup Challenge на осень 2020 года. В это же время станут известны результаты полуфинала, который прошел в онлайн-формате 14 и 15 мая.

На это решение повлияла текущая обстановка и желание сохранить уникальный формат конкурса – очную защиту проектов перед членами жюри – главами крупнейших корпораций. Оргкомитет и экспертный совет конкурса рассчитывают на то, что в случае благоприятных условий событие, как и планировалось, состоится в живом формате с участием представителей ведущих технологических компаний России.

«Опыт прошлого года показал, что выбранный для финала нашего конкурса формат личного общения и презентаций вживую со сцены был правильным, и мы бы хотели его сохранить, - сказал Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит». – Мероприятие высоко оценили как сами участники, так и члены жюри, и приглашенные гости – руководители и ведущие специалисты компаний-лидеров российского рынка информационных технологий».

Члены жюри и гости финала конкурса 2019 года были заинтересованы в очных встречах со стартапами, а некоторые из них и в частных инвестициях в понравившиеся проекты. Тогда событие объединило свыше 150 партнеров, включая топ-менеджмент российских и международных компаний, таких как Dell, Cisco, SAP, IBM Европа, Google, Intel, «Мегафон», «Вымпелком», ФРИИ, Фонд «Сколково», Сбербанк, «Тинькофф Мобайл», ВТБ, Альфа-Банк и многих других.

В новом сезоне конкурса определить финалистов помогут дополнительные диагностические сессии, которые будут проходить в течение лета. Такой подход связан с высоким уровнем проектов, представленных на Криптонит Startup Challenge 2020 и наукоемкостью экспертизы.

Диагностику проектов, которые прошли в полуфинал конкурса, проведут на базе Научно-производственной компании «Криптонит» при участии ученых и разработчиков лабораторий НПК, включая лаборатории по информационной и сетевой безопасности, криптографии, большим данным и статистике, телекоммуникаций и спецтехники.

Точная дата проведения финала конкурса будет объявлена дополнительно, но организаторы рассчитывают провести мероприятие этой осенью, где 10 лучших стартапов поборются за главный приз конкурса - 10 млн рублей на развитие своего продукта, возможность запустить пилот и масштабировать проект на базе компаний «ИКС Холдинга».

В жюри финала входят основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.