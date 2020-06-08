Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Innovation Day: Новая эра цифровой трансформации

Бизнес

Компания Schneider Electric 9 июня 2020 года приглашает вас принять участие в интерактивном онлайн-мероприятии Innovation Day: «Новая эра цифровой трансформации», которое состоится 9 июня. В рамках мероприятия вместе с экспертами и партнерами мы обсудим вызовы нового электрического мира и выработаем стратегию адаптации и развития бизнеса в стремительно меняющихся условиях.

300h600nowerase.jpg
Schneider Electric приглашает принять участие в интерактивном онлайн-мероприятии Innovation Day: «Новая эра цифровой трансформации»

В программе:

  • Стратегические доклады и панельные дискуссии
  • Прогноз развития рынка
  • Выступления ведущих локальных и зарубежных экспертов
  • Виртуальный тур по новейшим решениям EcoStruxure™

Программа мероприятия: https://seinnovationday-ru.vfairs.com/ru/#agenda

Зарегистрироваться: https://seinnovationday-ru.vfairs.com/



Другие материалы рубрики

Путин распорядился создать всероссийский сайт по поиску работников и работы

IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать

Райффайзенбанк перенес отдел цифрового банкинга на Украину

Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня

«Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку»

Samsung скопирует самую жуткую «фишку» Xiaomi: в смартфонах появится неотключаемая реклама

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android

Выбираем 4G роутер для дачи и поездок

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе