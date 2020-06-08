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МТС объявила о назначении коммерческого директора B2B

Бизнес Кадры Маркет
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о назначении Андрея Зименкова на должность коммерческого директора бизнес-рынка.

«МТС демонстрирует уверенный рост B2B сегмента, успешно развивая цифровые направления бизнеса: облачные технологии, интернет вещей, использование аналитики больших данных и искусственного интеллекта для промышленной автоматизации, — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. — Консолидация продуктовой функций и функции продаж в B2B под единым управлением позволит сократить время вывода продуктов и решений на рынок, эффективнее реагировать на новые вызовы рынка и потребности клиентов. Уверена, что высокие управленческие компетенции Андрея и его глубокая экспертиза в области B2B и B2G позволят ускорить текущие темпы роста, повысить эффективность управления портфелем проектов и запустить новые бизнес-направления».

Андрей Зименков с 2012 по 2020 год работал управляющим директором корпоративного и государственного бизнеса-сегмента в Ростелекоме; в 2010-2012 годах руководил проектами в области стратегического и управленческого консалтинга в A.T. KEARNEY; с 2001 по 2008 год занимался глобальными проектами по исследованию и запуску новых стандартов связи в Nokia; в 2002 году закончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и магистратуру Lappeenranta University of Technology в Финляндии, в 2010 году получили степень MBA в INSEAD, в 2018 году победил во всероссийском конкурсе «Лидеры России», в 2019 году прошел президентскую программу развития кадрового управленческого резерва в РАНХИГС.



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