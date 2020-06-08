«Тинькофф» запустил сервис микроинвестирования

«Тинькофф» объявил о запуске «Инвесткопилки» — первого в России банковского сервиса микроинвестирования. «Инвесткопилка» позволит клиентам экосистемы Тинькофф регулярно откладывать небольшие суммы с повседневных покупок по дебетовым картам и автоматически инвестировать их в биржевые фонды «Вечный портфель» от «Тинькофф».

«Инвесткопилка» «Тинькофф» — это специальный брокерский счет, который сочетает в себе простоту накопительного счета и доходность биржевых инвестиций. Новый сервис позволяет клиентам экосистемы «Тинькофф» решить сразу две задачи — помогает начать копить и инвестировать небольшими суммами, не меняя привычного образа жизни.

Сервис находится в мобильном приложении «Тинькофф» и позволяет откладывать небольшие суммы с расходов по дебетовой карте Tinkoff Black или премиальной карте Tinkoff Black Metal. Деньги в «Инвесткопилку» можно переводить вручную, а можно настроить автоматический перевод.

Для «Инвесткопилки» «Тинькофф» можно выбрать четыре способа автоматического пополнения: кэшбэк, процент на остаток, остатки с повседневных трат с округлением или настроить свою сумму.

Округление транзакций. Остатки от покупок будут переводиться в копилку с шагом 10, 50 или 100 руб. Например — покупку на сумму 105 руб. можно округлить до 110/150/200 руб. — тогда в «Инвесткопилку» попадет 5/45/95 руб. В этом случае сервис покажет прогнозируемый годовой доход.

Кэшбэк. Весь кэшбэк по дебетовой карте Tinkoff Black будет автоматически переводиться в «Инвесткопилку»: 1% от суммы повседневных покупок и до 15% в тех категориях трат, которые клиент сам выбирает раз в месяц.

Процент на остаток. Деньги, которые начисляются на остаток за расчетный период по дебетовой карте Tinkoff Black, будут автоматически переводиться в «Инвесткопилку» (4%);

Регулярный автоплатеж. Можно регулярно пополнять «Инвесткопилку» на заданную сумму раз в месяц или раз в неделю, а также можно выбрать определенную дату или день недели для пополнения.

Чтобы накопить быстрее, можно выбрать несколько опций или все четыре.

Отложенные в «Инвесткопилку» деньги будут автоматически инвестироваться в биржевые паевые инвестиционные фонды «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля», паи которых состоят из акций, корпоративных и государственных облигаций в разных валютах и золота (по 25% каждого актива). Стратегия «Вечного портфеля» позволяет зарабатывать и сохранять деньги как в период экономических кризисов, так и в стабильное время. Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро.

Среди отличительных черт «Инвесткопилки»: все операции — в мобильном приложении. Клиентам не нужно посещать офис банка или управляющей компании, посещать сайты или скачивать отдельные приложения. «Инвесткопилка» работает в качестве надстройки к дебетовым картам Tinkoff Black и Tinkoff Black Metal в главном мобильном приложении «Тинькофф»; мультивалютность. Можно открыть сразу три «Инвесткопилки» в разных валютах — в рублях, долларах и евро. Пополнить копилку автоматически можно в одной из этих валют; нет брокерских и депозитарных комиссий. Сумма покрытия расходов фондов (0,99% от среднегодовой стоимости активов) изначально входит в стоимость пая на бирже и не списывается с клиента. «Тинькофф» спишет комиссию только в одном случае — за закрытие счета (1 руб.). Также при выводе денег с «Инвесткопилки» или в конце календарного года государство удержит налог на инвестиционный доход (13%).

Руслан Мучипов, генеральный директор управляющей компании «Тинькофф капитал», сказал: «Наши опросы показали, что люди, которые хотят инвестировать, но никак не могут решиться, обычно испытывают два рода трудностей: непонятно, где взять деньги на инвестиции и с чего начать. Нужно разбираться в вопросе, искать специальные сервисы для инвестирования и т.д. При этом микроинвестирование давно уже популярно за рубежом: у известных сервисов Stash и Acorns по 5 млн клиентов. Поэтому мы придумали максимально простой инструмент, который поможет решить обе проблемы — наш новый сервис "Инвесткопилка". Клиентам не нужно будет скачивать отдельные приложения, заполнять документы, подключать карты или личный кабинет в каком-то банке — все можно автоматически настроить в мобильном приложении "Тинькофф" в пару кликов. После этого они смогут покупать кофе по утрам или продукты на ужин в супермаркете — и зарабатывать на этих покупках инвестиционный доход. За год с помощью "Инвесткопилки" можно накопить десятки тысяч рублей. По нашим прогнозам, количество пользователей "Инвесткопилки" к концу 2020 г. составит более 300 тыс. человек, а в 2021 г. мы планируем перешагнуть порог в 1 млн активных "Инвесткопилок"».

Подключить «Инвесткопилку» можно при наличии дебетовой карты Tinkoff Black или премиальной дебетовой карты Tinkoff Black Metal. Для этого нужно зайти в мобильное приложение «Тинькофф», выбрать на главной странице «Открыть новый продукт» и далее — «Открыть Инвесткопилку». После этого клиенту придет SMS для подтверждения на открытие счета.

«Инвесткопилка» будет отображаться на главном экране в мобильном приложении «Тинькофф» в списке счетов клиента. Пользователь может зайти на отдельный экран «Инвесткопилки», чтобы проверить баланс и операции по счету, настроить опцию пополнения счета (автоматически или вручную), выбрать или переключить валюту автопополнений, вывести средства со счета, скачать юридические документы (например, депозитарный отчет о движении активов за день).

Сейчас «Инвесткопилка» доступна пользователям iOS (необходимо обновить мобильное приложение «Тинькофф» до версии 5.4), в приложении на Android она появится до конца июня.