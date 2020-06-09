Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок смартфонов вернулся к росту

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», российской розничной компании по торговле электроникой и бытовой техникой, продажи смартфонов в мае 2020 г. составили 39,2 млрд руб. и выросли на 3% к маю прошлого года, в натуральном выражении рынок смартфонов достиг 2,4 млн штук, на уровне прошлого года. В июне рынок смартфонов сохраняет положительную динамику. Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в несколько раз выше рынка – в мае продажи смартфонов в двух сетях выросли на 10% в денежном выражении и на 19% в натуральном относительно прошлого года, онлайн-продажи выросли почти на 300%.

За два месяца (апрель-май) россияне приобрели порядка 3,8 млн устройств общей стоимостью 60 млрд руб., порядка 35% продаж пришлось на онлайн, что более чем вдвое выше, чем годом ранее. Таким образом, по оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», российский рынок смартфонов начал восстановление в мае после краткосрочного спада апреля (-24% в штуках и -29% в деньгах к прошлому году). Штучные продажи смартфонов в России в мае приблизились к уровню прошлого года, а в денежном выражении прибавили около 3% и составили 2,4 млн штук и 39,2 млрд руб. Всего за первые пять месяцев во всех каналах россияне приобрели порядка 11,4 млн девайсов стоимостью 188,5 млрд руб., что больше на 3,5% в штуках и 5,5% в деньгах в сравнении с тем же периодом годом ранее.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» продажи продолжают расти быстрее рынка. В апреле-мае общие продажи смартфонов прибавили 12% в штуках, отдельно в мае позитивная динамика составила 19% в натуральном выражении и 10% в денежном. Большинство продаж пришлось на онлайн-канал, где спрос за последние два месяца вырос в 2,5 раза, в мае – почти вчетверо.

«В период действия карантинных мер основным местом покупки смартфонов стал интернет. Мы полностью адаптировали все бизнес-процессы, увеличили логистические мощности и добавили новые сервисы, чтобы люди имели оперативный и безопасный доступ к средствам связи. Благодаря большому объёму ассортимента в шаговой доступности в магазинах, которые продолжали работать как салоны связи и точки выдачи онлайн-заказов, и доступным ценам, группа "М.Видео-Эльдорадо" укрепила позиции как лидер на рынке смартфонов. Многие покупатели с удовольствием использовали новые сервисы – доставку через такси за 2 часа, доставку в пункты выдачи партнеров», — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Средний чек за два последних месяца к прошлому году снизился на 2% до 15,6 тыс. руб. Во время самоизоляции покупатели стали чаще выбирать модели с оптимальным соотношением цены и качества из нижнего ценового диапазона от 5 до 15 тыс. руб. и среднего сегмента от 20 до 40 тыс. руб. При этом успешный старт новой линейки iPhone SE в конце апреля, повышенный спрос на остальные модели Apple и флагманы других брендов свидетельствует о сохранении интереса к моделям дороже 40 тыс. руб. Такие смартфоны занимают около 35% рынка в денежном выражении.

В число пяти наиболее популярных производителей в мае в штуках вошли Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. На пятерку лидеров пришлось около 85% от общего количества проданных на рынке устройств. Самыми продаваемыми моделями в мае оказались Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), Honor 20 lite (128 ГБ), Honor 8A (32 ГБ), Samsung Galaxy A10 (32 ГБ) и Galaxy A30s (32 ГБ). Только в онлайне в топ-5 вошли Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), Xiaomi Redmi 7A (16 ГБ), Xiaomi Redmi 7A (32 ГБ), iPhone 11 (128 ГБ) и Honor 10i (128 ГБ).