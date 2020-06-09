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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» вложит 1 млрд рублей в производство холодильного оборудования

Бизнес Инвестиции и M&A Техника

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «ТД УГУР» начнет строительство нового завода по производству холодильного оборудования для промышленного использования на площадке «Алабушево» в конце 2020 г. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Этот проект направлен на полную замену импортных аналогов холодильного оборудования, которое активно используется в магазинах, на промышленных предприятиях, железнодорожном и автомобильном транспорте и судостроении. В строительство завода компания инвестирует 912,6 млн руб., а совокупные налоговые отчисления в ближайшие десять лет составят 1,42 млрд руб.», – отметил руководитель ведомства.

Выпуск первой партии планируется в октябре 2022 г., выход на полный объем выпуска продукции уже в начале 2023 г.

«Преференции статуса резидента позволят снизить себестоимость готовых изделий за счет снижения стоимости комплектующих. Ежемесячно компания планирует производить порядка 1,5 тыс. единиц продукции. Для этого на новом производстве будет создано более 200 рабочих мест», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По словам генерального директора компании «ТД УГУР» Григория Карнеева, компания планирует не только создать уникальное производство, но и выйти с ним на зарубежные рынки.

«Оборудование будет выпускаться под торговой маркой OMEX. В перспективе планируется выход на новые рынки сбыта – СНГ и стран Восточной Европы и Азии», – отметил Карнеев.

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