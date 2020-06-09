В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов

Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» запустил программу по развитию продукта технологических компаний Tech explorer. Лидирующие российские компании, ведущие эксперты, инвесторы и менторы объединились, чтобы помочь стартапу создать уникальное технологическое решение и найти ему применение.

Проект направлен на поддержку и развитие компаний в сфере DeepTech (новые решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий») в отраслях AI и Big Data. Он объединяет пять ключевых блоков для роста компании: Technology, Customer/product Development, Business model & Product Design Sprint, Market research, Sales/invest kit.

В рамках программы участники будут работать с техническими и отраслевыми экспертами, потенциальными заказчиками, инвесторами и бизнес-ангелами, которые помогут: рассмотреть практические примеры реализации технологии; узнать о ключевых технологических трендах; улучшить продукт по итогам обратной связи от потенциальных клиентов и экспертов; поставить цели и создать план технологического развития проекта; повысить инвестиционную привлекательность проекта.

Среди подтвердивших свое участие в Tech explorer в качестве менторов: Жамиля Каменева, директор по развитию бизнеса инновационного центра «Ай-Теко»; Дмитрий Тетерюков, руководитель лаборатории робототехники Сколтеха, PhD; Владимир Преображенский, член совета директоров «Волга-Днепр», «М.Видео», BIGroup, директор по исследованиям МШУ Сколково; Андрей Щеглов, директор департамента перспективных проектов «Электронная Москва»; Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ; Антон Пушков, генеральный директор ЦИС «Сколково»; Илья Гольдт, управляющий директор Фонда «Новая индустрия»; Сергей Гарбук, директор по научным проектам НИУ ВШЭ; Вартан Минасян, директор по инновациям группы «Илим».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «В “Сколково” реализуется большое количество акселерационных программ под нужды индустриальных партнеров, но до этого момента не было программы, заказчиками которой выступают в первую очередь сами технологические компании. Для нас это важный шаг в развитие сервисов, предоставляемых Фондом ”Cколково”».

Сергей Ходаков, директор программы Tech explorer, операционный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «В портфеле ИТ-кластера Фонда более 900 компаний. Каждая четвертая из них преодолела плану выручки в 100 млн рублей, результативные компании растут от 100% ежегодно. При разработке программы мы объединили опыт, накопленный “Сколково” за 10 лет: подходы, методологию и практические наработки развития технологических компаний, которые позволили нашим резидентам получить существенную динамику в росте выручки и капитализации. Наличие лидирующих позиций в развитии инноваций определяет высокий спрос на программу. Убежден, что многие из ее участников займут ведущие позиции в своих сегментах рынка».

В первый набор программы вошли 12 компаний. «Неолабс» - платформа обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в аэропорту на базе многомерного анализа данных Secure Airport; «Интернет Решения» - платформа аналитики и контроля онлайн-маркетинга для онлайн-ритейла с решениями на основе искусственного интеллекта SEOWORK; «Эмбиот» - универсальная программно-аппаратная платформа Ambiot, ядро экосистемы IoT-Smart City; «МИЛДСОФТ» - интеллектуальная автоматизированная HR-платформа развития сотрудников для малого и среднего бизнеса (StartExam); «РТсим» - тренажеры RTsim. Используют достоверные математические модели технологических процессов и принципы игровой механики, служат для подготовки персонала; «Мегаполюс группа» (Онлайн Экспресс) - умная система динамического пакетирования туристических услуг; SmartPlayer - единая платформа для реализации мультимедийных проектов любой сложности и централизованного управления устройствами в местах продаж; RAMTech.AI - детекция различных параметров человека, базирующаяся на анализе его фото. Технология позволяет определять свыше десятка параметров — возраст, пол, качество фото, местоположение и многое другое; «ЦЕРА МАРКЕТИНГ» - автоматический контроль всех операций и действий на кассе, который в текущих бизнес процессах позволить сократить потери ритейла за счет воровства и ошибок кассиров/покупателей; «ФИШМАН» - система автоматизированного дистанционного обучения, которая тренирует сотрудников распознавать кибератаки и противостоять им; «АВАТЕК Софт» - проект обеспечивает активную защиту от атак в технологической сети. Снижаются риски угроз безопасности, связанные с уязвимостями программ и слабыми мерами защиты; «СРМ СОЛЮШНС» (Konnektu) - SaaS продукт для сбора и накопления всех доступных данных о потребителе из разрозненных информационных и маркетинговых каналов и агрегирования их в единую базу данных для обогащения, персонализации маркетинга и медиа оптимизации с применением алгоритмов ML и методов Big Data.

Успешно прошедшие программу примут участие в завершающем демо-дне и поедут с командой «Сколково» на крупное международное мероприятие Web Summit.

Евгений Шеенко, руководитель департамента по стратегическому развитию и аналитике Фонда «Сколково», сказал: «При создании методологии программы мы ориентировались как на собственный опыт, накопленный в ходе реализации корпоративных программ и фокусных планов развития, так и на лучшие международные практики. Основным инструментом развития стартапов стало интенсивное взаимодействие с потенциальными заказчиками и инвесторами, а также технологическими экспертами и исследователями Сколтеха, что позволяет компании гораздо быстрее пройти путь до коммерциализации. Мы планируем проводить акселератор на регулярной основе и расширить как состав партнеров, так и охват технологий».