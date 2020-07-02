Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок смартфонов вырос на 20%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала спрос на смартфоны в первом полугодии 2020 г. В июне российский рынок вернулся к интенсивному росту после снижения спроса в апреле. В июне позитивная динамика составила 13% в штуках и 20% в деньгах по сравнению с прошлым годом, объем продаж оказался выше, чем в марте 2020 г, до введения карантинных мер. По итогам первого полугодия в России спрос на смартфоны увеличился на 5% в штуках и 7,5% в деньгах. В группе «М.Видео-Эльдорадо» штучные продажи показали в январе-июне рост быстрее рынка почти в семь раз.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в июне 2020 г. продажи смартфонов на российском рынке увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% в штуках и 20% в деньгах до 2,65 млн смартфонов и 44 млрд руб., что превысило показатели марта этого года, когда было приобретено 2,4 млн смартфонов на 42,7 млрд руб. Пик спроса пришелся на первую неделю месяца, что связано открытием после карантина большинства торговых центров и розничных магазинов продавцов электроники в полном формате, а также появлением новинок.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в январе-июне продемонстрировала позитивную динамику порядка 34% в штуках и 27% в деньгах, что выше показателей рынка почти в семь раз в штуках и в 3,5 раза в деньгах.

По итогам первого полугодия позитивная динамика на российском рынке составила 5% в штучных продажах и 7,5% в выручке, это порядка 14 млн смартфонов и 232 млрд руб. Средний чек в январе-июне остался практически на ровне прошлого года – около 16,5 тыс. руб. Более 70% купленных россиянами устройств стоили до 20 тыс. руб. До 7% увеличилась доля моделей стоимостью 50 тыс. руб. и выше. В деньгах флагманы заняли 30% рынка против 24% годом ранее.

«Смартфоны стали незаменимым элементом нашей жизни и выполняют функцию не только средства связи, но и множество других – от фотоаппарата до платежей и шоппинга. Растущая частота использования и регулярное появление новых технологий делают смартфоны одной из наиболее востребованных категорий техники. В первом полугодии российский рынок демонстрирует позитивную динамику, по итогам года можно ожидать, что он также останется в "зеленой зоне". Основным местом покупки у россиян по-прежнему остаются розничные магазины. В рамках стратегии One Retail "М.Видео" и "Эльдорадо" предлагают покупателям «бесшовный» опыт с качественным и персонализированным сервисом вне зависимости от места выбора товара и приобретения. Удобные форматы, фокус на потребностях клиента, эффективная логистика, широкий ассортимент и конкурентные цены позволяют группе укреплять лидирующие позиции на рынке смартфонов», — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

В течение первого полугодия ежемесячно лидером по количеству проданных смартфонов оставался китайский бренд Honor. Компания Apple удерживает первенство по выручке. В число пяти наиболее популярных брендов у россиян входят Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. На пятерку лидеров приходится 84% штучных продаж и 94% денежного объема рынка. Продолжают укреплять позиции ведущие китайские производители – на Honor, Huawei, Xiaomi, приходится уже 52% рынка в штуках. В 2018 г. их совокупная доля была почти вдвое меньше, год назад – 41%. В общей сложности два десятка китайских брендов занимают уже более 60% российского рынка.

По итогам полугодия в топ-5 самых продаваемых смартфонов на российском рынке вошли Honor 8A, Samsung Galaxy A10, Honor 10i, Samsung Galaxy A51 и A30s. В денежном выражении в числе пяти бестселлеров оказались сразу четыре смартфонов от Apple: iPhone 11 (128 ГБ и 64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и iPhone 11 Pro Max (256 ГБ), а также одна модель Samsung – Galaxy A51.

В апреле-июне россияне чаще всего выбирали Samsung Galaxy A51, Honor 8A, Honor 20 Lite, Samsung Galaxy A10 и Honor 10i. Бестселлерами в деньгах стали: iPhone 11 (128 ГБ и 64 ГБ), Samsung Galaxy A51 (64 ГБ и 128 ГБ) и iPhone XR (64 ГБ).