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Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Сегодня, 2 июля 2020 г., состоится встреча заместителя председателя Совета Безопасности России, председателя попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрия Медведева с руководителями стартапов инновационного центра «Сколково». Мероприятие пройдет в формате видеоконференции и будет транслироваться на сайте «Сколково».

О своих разработках расскажут руководители сколковских стартапов: «Кромис» – разработка российского препарата для лечения СOVID-19; «Интеллоджик» – программная платформа Botkin.AI для анализа медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта; «Рапид Био» – разработка экспресс-тестов, в том числе для диагностики COVID-19; «Анизопринт» –технология, позволяющая печатать объемные детали из композитных материалов с механическими характеристиками выше, чем у металлических; «Вижнлабс» – создании продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов, дополненной и виртуальной реальности; «Онкодиагностика Атлас» (диагностика рака груди, основанная на анализе циркулирующих ДНК крови); «Интеллектуальная безопасность» (Security Vision – российская ИТ-платформа, предназначенная для автоматизации обеспечения информационной безопасности); «Большая тройка» (цифровая платформа «Управление отходами»); «О3-Инновация» (разработка инновационных материалов в области строительной химии и полимерных материалов).

Во встрече примут участие: Виктор Вексельберг, председатель совета директоров фонда «Сколково»; Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково»; Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково»; Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий.

Трансляция мероприятия начнется 2 июля в 13:00 на сайте фонда «Сколково».

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