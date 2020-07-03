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Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас»

Бизнес ИТ в банках

В новом издании «Финтех-Атласа» международной группы «Райффайзен» (RBI) рассматривается состояние финтех-экосистем в 19 странах региона Центральной и Восточной Европы: их размеры, ключевые игроки и крупнейшие инвесторы, тренды, а также уровень готовности населения стран к цифровому банкингу.

В серии интервью основатели финтех-компаний, представители государственных банков и эксперты поделились своим взглядом на текущее положение финтех-индустрии. Одной из главных тем минувшего года стало вступление в силу Второй платежной директивы Евросоюза (PSD2). Спикеры прокомментировали, как новый регламент и распространение концепции Open Banking отразятся на развитии цифровых финансовых сервисов на локальном уровне.

Как отмечают авторы исследования, взаимодействие банков и финтех-компаний сформировало благоприятный климат для развития инновационных технологий в новой финансовой экосистеме во всех странах региона. Согласно прогнозам, к концу 2020 г. пользователями цифровых банковских сервисов будут более 65% населения Центральной и Восточной Европы. За последние годы существенно сократился разрыв в уровне проникновения цифровых услуг среди населения по сравнению со значениями для лидирующих рынков Западной Европы. Растут объемы инвестиций – 2019 г. отметился рекордными вложениями в финтех в ряде стран, с наибольшим приростом по сравнению с 2018 г. в Литве, Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии и Украине. Активнее включаются в финансирование финтех-проектов местные и региональные венчурные фонды.

«В России банковское обслуживание является одним из самых продвинутых и динамичных, в некоторых случаях выступая “донором” научных разработок для всего мира, – отметила руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова. – На уровне банка мы постоянно ищем новые технологические решения, способные упростить пользовательский опыт для наших клиентов и сделать внутренние процессы банка ещё эффективнее. Мы видим перспективу в Open Banking для себя и рынка в целом, поэтому активно поддерживаем инициативу ЦБ РФ развить этот подход и грамотным образом применять его в сфере предоставления финансовых услуг».



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