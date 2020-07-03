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Инвестиционную «дочку» Danycom возглавил Сергей Русанов

Бизнес Кадры Телеком

Генеральным директором инвестиционной компании Strimbroker (ИК «Стрим»), входящей в ГК Danycom, назначен Сергей Русанов. Он будет отвечать за управление и стратегическое развитие компании, курировать ход реализации проектов ИК «Стрим». Об этом CNews сообщили в Danycom.

В рамках стратегии развития в обязанности Сергея Русанова входит развитие комплексных услуг, совершенствование сервисов брокерской платформы, формирование инвестиционного портфеля. Сергей Русанов будет проводить анализ инвестиционных проектов, оценивать их экономическую эффективность и потенциал.

«Strimbroker – молодая развивающаяся компания, ведет в России брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельности, а также оказывает услуги доверительного управления. После включения в начале 2020 г. в структуру ГК Danycom Strimbroker начала работать над усовершенствованием сервисов и расширением клиентского и инвестиционного портфелей. Сейчас необходимо сосредоточиться на решении точечных задач», – сказал генеральный директор ИК «Стрим» Сергей Русанов.

Сергей Русанов более 17 лет проработал в сфере ценных бумаг, в том числе на руководящих позициях лидирующих компаний рынка, включая коммерческие банковские структуры. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Обладает необходимыми аттестатами Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).

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