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«Яндекс.Маркет» представил топ-10 смартфонов первой половины 2020 года

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Эксперты «Яндекс.Маркета» изучили спрос на смартфоны и составили рейтинг самых популярных моделей первой половины 2020 г. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 30 июня 2020 г.

Самым популярным производителем мобильных телефонов на «Яндекс.Маркете» стал Xiaomi — почти 29% пользовательских переходов пришлось на предложения смартфонов этого бренда. Вторым по популярности стал Samsung с 20% переходов, а третьим — Apple (19%).

Наиболее популярным смартфоном у россиян стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro со средней стоимостью около 16 тыс. руб. Всего модели китайского производителя заняли четыре позиции в десятке самых популярных устройств. Также в топ попали модели Apple: iPhone 11 с объемами памяти 64 ГБ и 128 ГБ заняли третье и пятое места и стали самыми дорогими моделями в рейтинге. Новинка этого года — Samsung Galaxy A51 — заняла четвертое место.

Рейтинг самых популярных смартфонов первого полугодия на «Яндекс.Маркете» выглядит так: Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ; Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 ГБ; Apple iPhone 11 64 ГБ; Samsung Galaxy A51 64 ГБ; Apple iPhone 11 128 ГБ; Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ; Apple iPhone Xr 64 ГБ; Xiaomi Redmi 8 4/64 ГБ; Samsung Galaxy A10; Samsung Galaxy A50 64 ГБ.

При выборе смартфона пользователи сервиса обращают внимание на встроенные функции, объем памяти, емкость аккумулятора и разрешение экрана. Так, 74% переходов пришлось на предложения моделей с функцией NFC, хотя в аналогичном периоде 2019 г. только 61% пользователей сервиса интересовался возможностью бесконтактной оплаты через смартфон. Самый популярный среди пользователей объем встроенной памяти — 64 ГБ. Также они чаще всего искали мобильные телефоны с емкостью аккумулятора 3500-4499 мА⋅ч и разрешением экрана 2340×1080.

Как отмечает эксперт категории «Электроника» «Яндекс.Маркета» Кирилл Родин, этой весной российский рынок смартфонов оказался под сильным влиянием режима самоизоляции — уже с середины марта аналитики сервиса начали фиксировать постепенное снижение спроса на мобильные телефоны. Наименьший интерес к категории россияне проявили 1 апреля, однако уже ко второй половине месяца пользовательский спрос восстановился до прошлогодних показателей — количество переходов на предложения смартфонов в интернет-магазины 29 апреля было на 54% больше, чем 1 апреля. По мнению Родина, несмотря на ограничительные меры, некоторые производители не стали откладывать презентацию своих новинок, что простимулировало пользовательский интерес и позволило рынку быстро вернуться на высокие показатели спроса.

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