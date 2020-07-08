«КРОК» и Women in Tech помогут девушкам построить карьеру в ИТ

50 девушек примут участие в образовательном проекте ИТ-компании «КРОК» и движения Women in Tech Russia. В течение месяца они будут изучать soft skills, которые помогут им сделать прорыв в карьере, а также преодолеть гендерные стереотипы. В программе летней школы BrainZ запланированы выступления женщин-лидеров ИТ-индустрии, которые станут коучами для девушек и помогут им реализовать себя в сфере информационных технологий.

ИТ-компания «КРОК» совместно с движением Women in Tech Russia разработали уникальный образовательный проект, который призван помочь девочкам и женщинам реализовать себя в сфере технологий. На базе летней школы BrainZ эксперты будут обучать их soft skills, которые необходимы для работы и руководства в ИТ-индустрии.

Для участия в этом бесплатном онлайн-интенсиве организаторы на конкурсной основе отберут 50 девушек. Участниц ждут практические занятия по целеполаганию, уверенности в себе, эффективным коммуникациям, нетворкингу и менторству. В течение месяца они погрузятся в работу над собой и преодолением стереотипов, которые до сих пор существуют в индустрии. Вдохновение и мотивация от спикеров, работа с коучами и совместные мастермайнды обеспечат всестороннее развитие востребованных навыков. В рамках школы своими историями поделятся женщины-лидеры ИТ-индустрии. Например, Марина Алексеева, первая вице-президент Intel в России.

Полина Хабарова, директор по трансформации бизнеса, HR-директор ИТ-компании «КРОК» отмечает, что в компании процесс трудоустройства и адаптации един как для мужчин, так и для женщин. Однако необходимо проводить подобные проекты, чтобы еще большее число корпораций отказывались от гендерных стереотипов и позволяли девушкам достигать новых возможностей: «Сегодня ИТ все еще ассоциируется с исключительно мужской сферой, куда девушке достаточно сложно попасть. При этом талант и навыки не зависят от гендера. Девушки по всему миру демонстрируют нам, что они могут быть хорошими и результативными руководителями и разбираться в технологиях ничуть не хужемужчин. Женщины всегда составляли значительную долю сотрудников нашей компании. Они работают программистами, инженерами, аналитиками, возглавляют отделы и входят в топ-менеджмент. Мы уверенны, что наш пример и этот образовательный проект помогут преодолеть гендерные стереотипы, а самих девушек вдохновить на еще большие свершения».

Элина Валеева, амбассадор Women in Tech в России объясняет идею появления школы: «Soft skills — навыки XXI века. В tech-индустрии гораздо меньше смотрят на дипломы, чем на личные качества членов команды. Развитые soft skills помогают найти отличную работу, лучше справляться с обязанностями и продвигаться в карьере. Кроме того, они навсегда останутся с человеком и пригодятся вне зависимости от смены компании или профессии».