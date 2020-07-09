App Annie: популярность мобильных приложений во II квартале 2020 года выросла на 40%

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, опубликовала результаты отчета за II квартал 2020 г. Количество времени, проводимого в мобильных приложениях, в мире выросло на 40% по сравнению с показателями второго квартала прошлого года, достигнув ежемесячного максимума в более чем 200 млрд проведенных в приложениях часов в апреле 2020 г. В России количество времени, проводимого пользователями в мобильных приложениях, выросло на 15% по сравнению с показателями IV квартала 2019 года - россияне провели в мобильных приложениях 7,3 млрд часов, заняв 5 место в мировом рейтинге.

Всего за II квартал 2020 г. было загружено 34,5 млрд приложений, из них 25,2 млрд пришлось на Google Play и 9,3 млрд на платформу iOS. Количество загрузок в Google Play в мире выросло на 10% по сравнению со вторым кварталом 2019 г. и составило 25 млрд скачиваний. На операционной системе iOS загрузки увеличились на 20% за год - это почти 10 млрд новых скачиваний за квартал. На долю неигровых приложений в Google Play пришлось 55% всех загрузок, в то время как на iOS этот показатель составил 70%.

На российском рынке во втором квартале было загружено 1,7 млрд приложений, при этом на Google Play пришелся 1,6 млрд. Однако по количеству загрузок на iOS Россия находится на 3 месте в мире: число скачиваний на платформе за год увеличилось на 45%. Количество загрузок неигровых приложений в России за год сократилось на 5% по сравнению с показателями первого квартала 2019 г., достигнув во втором квартале 2020 г. 930 млн скачиваний, в то время как число загрузок мобильных игр достигло 720 млн, что на 25% больше показателей прошлого года.

Во втором квартале 2020 г. пользователи во всем мире потратили в приложениях рекордные $27 млрд. Расходы пользователей на iOS составили $17 млрд и выросли на 15% по сравнению с показателями первого квартала 2019 г., в то время как на Google Play потратили $10 млрд, что на 25 % больше прошлогодних данных. На неигровые приложения приходится 35% роста потребительских расходов на iOS и 15% на Google Play, в основном за счет подписки внутри приложения.

Российский рынок показал еще более впечатляющие результаты - пользователи потратили в приложениях $328 млн, что на 30% больше, чем в I квартале 2019 г. При этом $233 млн были потрачены на мобильные игры. На платформе iOS пользователи потратили на 35% больше, чем год назад, - $144 млн, в Google Play - на 30% больше, $184 млн. Расходы пользователей на неигровые приложения на iOS выросли на 30% и составили $67 млн, в то время как пользователи Google Play увеличили свои расходы на 35% и потратили $76,3 млн.

Топ приложений в России отражает интересы пользователей в период самоизоляции: удаленная работа, разнообразные развлечения и мессенджеры лидируют в рейтинге как по количеству загрузок, так и по количеству потраченных средств. Безусловным лидером по количеству загрузок во втором квартале стал TikTok, оставив за собой Zoom и приложение «Госуслуги». Больше всего денег пользователи оставили в VK, а наиболее активны были в WhatsApp.

Наиболее популярной игрой по числу загрузок стала «Мой говорящий Том», в то время как больше всего денег и времени было потрачено в Brawl Stars.

В мировом рейтинге по числу загрузок также лидирует TikTok - как по числу загрузок, так и по количеству потраченных средств.