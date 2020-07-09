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МКБ предоставит ГК «Ланит» 2,75 млрд рублей по гарантиям и аккредитивам

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Московский кредитный банк (МКБ) подписал с «Треолан» (входит в ГК «Ланит») мультивалютное соглашение по аккредитивам, а также договоры по гарантиям. Общая сумма соглашений составила 2,75 млрд рублей.

Банк выпускает аккредитивы для «Ланит» в пользу крупнейших поставщиков IT-оборудования: Lenovo, HP и других. Пост-финансирование клиенту представляется в рублях, оплата по аккредитиву поставщику производится в долларах США. «Ланит» - ведущая в России многопрофильная группа ИТ-компаний. Одним из важнейших направлений ее деятельности является ИТ-дистрибуция оборудования и программного обеспечения под торговой маркой Treolan от ведущих мировых производителей программных и аппаратных решений.

«Мы оптимизировали работу по аккредитивам специально под задачи «Ланит». Компания производит закупки регулярно, бенефициарами являются лидеры ИT-рынка. Мы настроили процесс максимально эффективно, исключив риск задержки оплаты», – отметила Наталья Бахова, начальник управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса МКБ.

Банковские гарантии выпускаются в виде гарантий от МКБ в пользу иностранных бенефициаров, а также в виде контр-гарантий в пользу иностранных финансовых институтов, которые гарантируют конечным поставщикам исполнение обязательств по контракту. Партнёрская сеть МКБ позволят найти оптимального гаранта.

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