Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации

Mail.ru Group создаcт направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации бизнеса. Оно предоставит компаниям любого размера весь спектр продуктов и услуг Mail.ru Group, включая цифровое продвижение и рекламу, маркетинговые решения и инструменты предиктивной аналитики, облачные услуги, продукты для корпоративных коммуникаций и автоматизации предприятий. Компания также бесплатно подготовит 50 топ-менеджеров по программе цифровизации бизнеса Executive Digital MBA.

Крупные компании, а также средний и малый бизнес получат доступ к технологическим наработкам Mail.ru Group, использующим синергию между продуктовыми направлениями группы. Клиенты, которые ранее работали с рекламным направлением Mail.ru Group, смогут в дополнение к маркетингу и продвижению цифровизировать логистику, производство, управление персоналом и финансами. Заказчики, которые хотят модернизировать инфраструктуру, получат в лице Mail.ru Group надежного партнера по цифровизации всех сфер деятельности.

Новое направление возглавит вице-президент Mail.ru Group Элина Исагулова, которая раньше отвечала за продажи рекламы на ресурсах группы. Элина продолжит курировать рекламную выручку интернет-холдинга на российском и глобальных рынках и стратегические направления коммерческого департамента.

«Наше основное преимущество в том, что мы можем применять в бизнес-продуктах лучшие решения и технологии из наших сервисов для миллионов пользователей. Например, при создании корпоративных социальных сетей мы учитываем механики и инсайды, полученные при работе над "Одноклассниками" и "Вконтакте". Задача цифровизации традиционного бизнеса многогранна: это не только облачные решения и работа с большими данными. Развитие онлайн-каналов продаж, использование технологий для оптимизации логистики или быстрого и качественного подбора сотрудников – все это возможности для перехода бизнеса в принципиально новое качество: как для крупного предприятия, так и для небольшого семейного дела. Благодаря единой экосистеме сервисов и решений мы готовы стать технологическим партнером бизнеса и помочь компаниям перевести в цифру все процессы», – сказал Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

Применяемые решения будут сочетать существующие разработки Mail.ru Group и партнеров в цифровых сферах: облачные технологии (Mail.ru Cloud Solutions), машинное обучение, компьютерное зрение и слух (Vision, Sounds), работа с данными (Predict, Tarantool), финансы (Mail.ru Цифровые технологии), логистика (Delivery Club, Ситимобил, Самокат), каналы продаж и социальная коммерция (AliExpress Россия, Юла, ВКонтакте, Одноклассники), маркетинг и реклама (myTarget, VK Business, O2O-инструменты, DMP), подбор и развитие персонала (Worki, GeekBrains, Skillbox, образовательные проекты Mail.ru Group, Digital MBA), корпоративные коммуникации (мессенджер Myteam и платформа «Mail.ru для бизнеса»).

Большая часть этих решений уже доступна партнерам Mail.ru Group и показала свою эффективность в разных отраслях. Например, благодаря решениям Mail.ru Cloud Solutions Burger King удалось в два раза ускорить обработку заказов через приложения. А платформа «Mail.ru для бизнеса» помогла Tele2 повысить эффективность коммуникации с 4 000 партнеров компании.

Цифровизация предполагает не только автоматизацию процессов, но и изменение мышления людей. Новое направление будет уделять особенное внимание развитию сотрудников партнеров: погружать их в цифровую индустрию и обучать работе с технологическими решениями. Чтобы ускорить развитие цифровых компетенций компаний, Mail.ru Group бесплатно подготовит 50 руководителей высшего уровня по программе цифровой трансформации бизнеса — Executive Digital MBA. Приоритет будет отдан топ-менеджерам системообразующих и пострадавших от пандемии компаний.

По данным исследования KPMG, у большинства российских компаний пока нет комплексной программы цифровизации, хотя больше половины из них уже делают первые шаги в этом направлении. При этом перевод процессов в цифру позволяет в отдельных отраслях повысить производительность на 30% и сократить издержки на 25%.