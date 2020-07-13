«Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации

ИТ-компания «Крок» обновила платформу «Цифровой рабочий» и выпустила серийную версию IoT-модуля для касок, которые успешно пропилотировали отраслевые лидеры. Новые бизнес-функции, инструменты аналитики, улучшенный графический интерфейс вошли в состав первой продуктовой версии системы, готовой к внедрению на опасных производствах. Благодаря сочетанию технологий индустрии 4.0 платформа позволит компаниям снизить риски производственного травматизма, приблизиться к международным требованиям безопасности по показателям LTIFR, повысить производительность труда и его дисциплину, отмечают в «Крок».

«Цифровой рабочий» — это программная платформа, разработанная «Крок» с учетом потребностей промышленных компаний. Ее модули созданы в интересах руководителей предприятий и служб ОТиПБ, главных инженеров, директоров по производству и самих работников, которые трудятся в зонах риска. Система в режиме реального времени помогает следить за соблюдением правил охраны труда и промбезопасности, выявлять нарушения технологических процессов, предупреждать угрозы несчастных случаев и оперативно оповещать заинтересованных лиц.

Обновленная платформа стала результатом использования передовых технологий при пилотировании системы в российских и зарубежных компаниях. В ее развитии помогла и глубокая отраслевая экспертиза ИТ-компании. Среди клиентов «Крок» — «Газпромнефть», «Сибур», «Росэнергоатом», «Мосэнерго», «Русгидро», Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь», «Фосагро», «Транснефть», «Лукойл».

Новый «Цифровой рабочий» имеет все атрибуты готового продукта: быстрое внедрение, простота адаптации системы в текущий ИТ-ландшафт предприятий и возможность масштабирования. Платформа включена в реестр отечественного ПО.

Особое внимание в новом «Цифровом рабочем» уделено аналитике данных, которые могут поступать из тысяч источников одновременно, в том числе с камер видеонаблюдения, «умных касок» и других датчиков. Работа с аналитикой данных стала удобней благодаря интуитивному интерфейсу, который был доработан с учетом пожеланий реальных пользователей, и новому конструктору аналитических панелей, который позволяет формировать виджеты по интересующим пользователя метрикам. Например, руководитель с его помощью может получить рейтинг зон повышенной опасности или список сотрудников, нарушивших трудовую дисциплину, и принять взвешенное управленческие решение. Также в системе появилась возможность настройки цифрового представления промышленного объекта — на карте в 2D- и 3D-формате.

«Крок» выпустил и серийную версию запатентованного IoT-модуля для касок, который наделяет защитные каски интеллектуальными функциями. Теперь это промышленное изделие с необходимыми для эксплуатации сертификатами.

В сочетании с датчиками IoT платформа позволяет контролировать фактическое местоположение работников, доступ в опасные зоны, вести мониторинг параметров физиологического состояния человека, минимизировать вероятность столкновения людей и движущейся техники, собирать телеметрию с оборудования, сопровождать одиночных сотрудников, расследовать инциденты. Модуль позволяет определять наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) на работниках, анализировать поведение водителей, выявлять открытый огонь, задымление, прорыв трубопровода и другие ситуации.

«Человеческий фактор — одна из основных причин несчастных случаев и травматизма на производстве, — сказал Алексей Лысенко, владелец продукта «Цифровой рабочий» ИТ-компании «Крок». — Работник, например, может забыть надеть защитные очки или перчатки и войти в опасную зону или не заметить приближающуюся машину, и это может стать причиной трагедии. По итогам пилотных проектов «Цифровой рабочий» доказал свою ценность как инструмент, с помощью которого можно предупреждать нештатные ситуации и вовремя оказывать помощь, если несчастный случай все-таки произошел. Сейчас мы готовимся тиражировать успешный опыт и продолжаем развивать платформу. В том числе прорабатываем новые типы угроз, тестируем систему в разных условиях и на разных площадках, чтобы платформа помогала нашим клиентам управлять рисками и достигать цели эффективного и безопасного производства».

Например, благодаря проекту апробации «Цифрового рабочего» на нефтебазе в платформе появились возможности контроля работ на строительных площадках. Система позволяет идентифицировать сотрудников подрядных организаций, контролировать присутствие людей в зонах проведения работ, моментально сообщать о падениях с высоты, неподвижности людей или после нажатия тревожной кнопки на «умной каске». А один крупный девелопер начал с помощью платформы учитывать рабочее время персонала и исключил случаи проникновения на площадку строителей без разрешения на работу, что привело к снижению объема штрафов и ускорило строительство.

Решал «Цифровой рабочий» и нестандартные задачи. Например, в одном проекте он «плавал» на грузовых танкерах в Персидском заливе, где тоже помогал следить за соблюдением правил безопасности при проведении работ.