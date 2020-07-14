«ИКС Холдинг» расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами России

Входящая в многопрофильную ИТ-группу «ИКС Холдинг» компания Nexign и Университет ИТМО запустили совместную магистерскую программу «Нейротехнологии и программная инженерия». Под руководством экспертов Nexign, начиная с текущего учебного года, студенты будут изучать методы и средства разработки программного обеспечения в сфере телекоммуникаций.

«Программа состоит из открытых классов по hard и soft skills для всех желающих и закрытых классов для тех, кто пройдет отбор. По итогам лучших студентов приглашаем на оплачиваемую летнюю стажировку. Также любому IT-специалисту важно расширять кругозор, делиться опытом и получать новые знания. Именно поэтому мы регулярно проводим митапы, анонсы можно найти в социальных сетях по тегу #nxmeetup. Магистерская программа совместно с ИТМО — это новый для нас проект, и мы будем рады видеть в нем людей, которым интересно решать по-настоящему сложные задачи, работать с современными технологиями и достигать невозможного», — сказал Егор Косарев, менеджер направления развития и работы с вузами в Nexign.

Программа «Нейротехнологии и программная инженерия» разработана при участии специалистов «ИКС Холдинга», которые будут преподавать три дисциплины: «Архитектура IT-решений», «Методология разработки программного обеспечения DevOps», «Обеспечение качества при разработке программного обеспечения».

Часть занятий будет проходить на территории головного офиса Nexign на Васильевском острове. Эксперты компании будут не только читать лекции, но и делиться опытом использования информационных технологий в реальных проектах и продуктах Nexign.

«ИКС Холдинг» активно развивает сотрудничество с ведущими российскими образовательными площадками по разным направлениям. Во время проведения конкурса технологических стартапов проект поддержали более 20 ведущих технических вузов России. В настоящее время Холдинг ведет переговоры о расширении партнерства с МГТУ им. Баумана, МФТИ и Высшей школой экономики.

Компания Nexign - ведущий поставщик систем поддержки бизнеса (Business Support System) и платформ интернета вещей (Internet of Things) для операторов связи, с 1992 года разрабатывает практичные решения, ориентированные на снижение совокупной стоимости владения для клиентов.

Головной офис Nexign находится в России, в Санкт-Петербурге, в компании работает более 1800 человек по всему миру. Nexign успешно реализовала более 120 проектов в 16 странах, а ее доход в 2018 году составил 200 млн долларов США.