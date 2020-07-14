Облачный доход SAP во втором квартале 2020 года вырос на 21% по МСФО

SAP SE анонсировала предварительные финансовые результаты II квартала 2020 г., завершившегося 30 июня 2020 г.

В конце I квартала 2020 г. деловая активность стала постепенно восстанавливаться, доход от лицензий на ПО, хотя и находится по-прежнему ниже обычного уровня, восстановился больше, чем ожидалось. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно выросли доходы от лицензий на программное обеспечение. На облачный доход во втором квартале повлияло снижение поступлений от текущих операций в результате кризиса COVID-19. Сохранился высокий спрос на решения для цепочек поставок, электронной коммерции, а также на облачные платформы и решения Qualtrics.

SAP продолжает эффективно работать онлайн, чтобы сохранить рентабельность были снижены дискреционные расходы и наем персонала в дополнение к естественному уменьшению расходов за счет сокращения количества командировок и проведения виртуальных мероприятий. В сочетании с высокими показателями выручки эти действия привели к увеличению операционной прибыли и маржи, несмотря на сложные макроэкономические условия.

Во II квартале облачные доходы выросли на 21% до 2,04 млрд евро (по МСФО), на 19% до 2,04 млрд евро (не по МСФО) и до 18% (не по МСФО в постоянных валютах). Выручка от лицензий на программное обеспечение снизилась на 18% до 0,77 млрд евро (по МСФО и не по МСФО) и на 18% (не по МСФО в постоянных валютах), что является значительным последовательным улучшением в сравнении с I кварталом. Доходы от облачных и программных продуктов выросли на 4% до 5,71 млрд евро (по МСФО), на 3% до 5,71 млрд евро (не по МСФО) и на 3% (без учета МСФО в постоянных валютах). Общая выручка выросла на 2% до 6,74 млрд евро (по МСФО), на 1% до 6,74 млрд евро (не по МСФО) и на 1% (не по МСФО в постоянных валютах).

Доля предсказуемого дохода во II квартале выросла на 5 процентных пунктов до 73%

Операционная прибыль увеличилась на 55% до 1,28 млрд евро (по МСФО), на 8% до 1,96 млрд евро (не по МСФО), на 7% (не по МСФО в постоянных валютах).

Операционная маржа увеличилась на 6,5 процентных пункта до 19,0% (по МСФО), на 1,8 процентных пункта до 29,1% (не по МСФО) и на 1,6 процентных пункта до 28,9% (не по МСФО в постоянных валютах).

За первые шесть месяцев облачные доходы выросли на 25% до 4,05 млрд евро (по МСФО), на 23% до 4,06 млрд евро (не по МСФО) и на 22% (не по МСФО в постоянных валютах). Доход от лицензий на программное обеспечение снизился на 23% до 1,22 млрд евро (по МСФО и не по МСФО) и на 23% (не по МСФО в постоянных валютах). Доходы от облачных и программных продуктов выросли на 5% в годовом исчислении до 11,11 млрд евро (по МСФО и без МСФО) и до 4% (без учета МСФО в постоянных валютах). Общая выручка выросла на 4% до 13,26 млрд евро (МСФО), на 4% до 13,27 млрд евро (не по МСФО) и на 3% (не по МСФО в постоянных валютах).

В первом полугодии операционная прибыль выросла более чем на 100% до 2,49 млрд евро (по МСФО), на 5% до 3,44 млрд евро (не по МСФО), на 4% (не по МСФО в постоянных валютах).

Операционная маржа увеличилась на 13,4 процентных пункта до 18,8% (по МСФО), на 0,3 процентных пункта до 26% (не по МСФО), на 0,2 процентных пункта до 25,9% (не по МСФО в постоянных валютах) в первые шесть месяцев.

Компания подтверждает свой прогноз на 2020 г., опубликованный в отчете за I квартал 2020 г. Предполагается, что в III и IV кварталах 2020 г. конъюнктура спроса будет постепенно улучшаться по мере дальнейшего восстановления экономики.

Ожидается, что выручка в облаках (не по МСФО) по-прежнему будет в диапазоне от 8,3 до 8,7 млрд евро в постоянных валютах (2019 г.: 7,01 млрд евро), выручка от использования облачных и программных продуктов (не по МСФО) составит от 23,4 до 24,0 млрд евро в постоянных валютах (2019 г.: 23,09 млрд евро). Общий доход (не по МСФО) останется в диапазоне от 27,8 до 28,5 млрд евро в постоянных валютах (2019 г.: 27,63 млрд евро). Операционная прибыль (не по МСФО) - в диапазоне от 8,1 до 8,7 млрд евро в постоянных валютах (2019: 8,21 млрд евро). Доля предсказуемого дохода (общая выручка от облачных вычислений и от поддержки программного обеспечения) достигнет ориентировочно 72%.