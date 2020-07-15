Acronis приобрела DeviceLock

Acronis объявила о приобретении DeviceLock, Inc., разработчика ПО защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру. В рамках соглашения DeviceLock станет дочерней компанией Acronis.

Продукты DeviceLock – лидера в области предотвращения утечек данных (DLP) с оконечных вычислительных устройств – защищают более 4 миллионов компьютеров, установленных по всему миру в информационных системах 5 тысяч организаций кредитно-финансового, производственного, оборонного и государственного секторов, а также ритейла, здравоохранения и образования.

DeviceLock DLP разработан для предотвращения утечки данных непосредственно на пользовательских компьютерах, поскольку две трети инцидентов утечек данных связаны с инсайдерами, включая сотрудников, подрядчиков и клиентов, будь то неумышленные ошибки или злонамеренные действия. DeviceLock DLP защищает ценную корпоративную информацию, используя полный набор механизмов контекстного контроля операций с данными, а также технологии их контентной фильтрации.

Acronis встраивает технологии DeviceLock в платформу Acronis Cyber Platform, предоставляя новые услуги через портал Acronis Cyber Cloud Solutions. В то же время продолжится работа над новыми версиями комплекса DeviceLock DLP при сохранении технической поддержки в полном объеме.

Интегрируя полнофункциональный DLP-комплекс DeviceLock, Acronis предложит клиентам и партнерам наиболее простой способ обеспечения эффективной и доступной защиты от утечек данных с корпоративных компьютеров под управлением Windows и MacOS, а также виртуализированных рабочих сред и приложений Windows, реализуя интегрированную методику «пяти векторов киберзащиты» SAPAS — безопасности, доступности, конфиденциальности, подлинности и защиты данных, приложений и систем.

«Добавляя решения DeviceLock в наш портфель продуктов и услуг киберзащиты, мы предоставляем нашим партнерам и клиентам простой способ достижения беспрецедентного уровня функциональности среди endpoint DLP-решений при доступной цене. Стратегия ускоренного развития «репертуара» наших решений основана на дополнении собственных разработок приобретением ведущих технологических инноваторов. В условиях постоянного изменения баланса угроз и технологий информационной безопасности мы полны решимости обеспечить эволюцию наших решений в соответствии с динамикой изменения требований рынка», - сказал Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Acronis.

Acronis считает важным предложить продукты и сервисы на базе технологий DeviceLock своему сообществу из 50 000 партнеров, позволяя MSP и поставщикам облачных услуг обеспечить наилучшую защиту данных их клиентов. Полное соответствие Acronis Cyber Protect требованиям к развертыванию инфраструктуры в зависимости от географии, бюджета и варианта использования предоставляет пользователям и партнерам максимальный контроль и гибкость обеспечения киберзащиты. Acronis планирует и далее совершенствовать предлагаемые услуги и решения в области киберзащиты и добавлять новые возможности, востребованные партнерами и клиентами.

«Объединившись с Acronis, мы получаем возможность значительно ускорить выпуск инновационных продуктов, расширить канал дистрибуции и использовать наши технологии для удовлетворения потребностей клиентов, - отметил Ашот Оганесян, основатель и технический директор DeviceLock. - Знания и компетенции в области защиты данных от утечек и контроля доступа к устройствам, приобретенные нами за почти четверть века, дают уверенность, что это приобретение компании обеспечит надежную защиту миллионам пользователей и эффективное применение инструментов защиты данных по всему миру».