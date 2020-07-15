Huawei объявила финансовые результаты за первую половину 2020 года

Huawei опубликовала финансовые результаты своей деятельности за первую половину 2020 года. За этот период выручка компании составила 454 млрд юаней, что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рентабельность по чистой прибыли достигла отметки 9,2%. Доходы подразделений операторского, корпоративного и потребительского бизнеса компании Huawei достигли 159,6 млрд юаней, 36,3 млрд юаней и 255,8 млрд юаней соответственно.

В условиях глобальной борьбы с пандемией COVID-19 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали не только важнейшим инструментом противостояния вирусу, но и двигателем восстановления экономики. Компания Huawei подчеркивает свою приверженность сотрудничеству с операторами связи и отраслевыми партнерами в целях обеспечения стабильной работы сетей, ускорения цифровой трансформации и поддержки усилий по сдерживанию локальных вспышек заболевания и восстановлению местной экономики.

В текущих сложных условиях открытое сотрудничество и доверие к глобальным цепочкам создания ценности приобретают беспрецедентное значение. Компания Huawei продолжит и впредь выполнять свои обязательства перед клиентами и поставщиками, справляться с трудностями, развиваться и вносить свой вклад в глобальную цифровую экономику и технологическое развитие, независимо от того, с какими проблемами мы можем столкнуться в будущем.