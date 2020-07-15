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Сбербанк и «Союзмультфильм» создали СП для развития анимационной индустрии

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие — ООО «Союзмультфильм». Сбербанк, приобретая 80% в ООО «Союзмультфильм» (дочернее предприятие ФГУП «Киностудия "Союзмультфильм"»), на первом этапе инвестирует более 1 млрд руб. в развитие российской анимации.

В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь — детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии — сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Советская и российская школы анимации занимают достойное место в мировой киноиндустрии. За советское время было создано огромное количество авторских школ и уникальных техник, а также выдающихся мультфильмов. Но сегодня страна, к сожалению, не входит даже в десятку лидеров индустрии.

В последние годы происходит возрождение мультипликации в стране. Появляются и становятся популярными новые анимационные произведения. Россия обладает колоссальным креативным потенциалом в этой сфере, и мы поможем своими технологиями и другими ресурсами отечественным талантам раскрыть собственные возможности».

Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», сказала: «Сотрудничество Сбербанка и "Союзмультфильма" — это бизнес-проект будущего. Наш партнер — визионер в области современных технологий, а мы хорошо понимаем в творчестве. "Союзмультфильм" уже начал создавать на базе киностудии креативный кластер. Синергия этих направлений может способствовать стремительному развитию отечественной анимационной индустрии, которая обладает высочайшим творческим и технологическим потенциалом».

Согласно совместно разработанной долгосрочной стратегии, «Союзмультфильм» станет крупнейшим игроком на рынке за счет масштабного наращивания производства, расширения дистрибуции, развития собственных лицензионных продаж и технологий. Это позволит создавать современную высококачественную анимацию различных форматов.

Существенно расширится и международное присутствие студии: в планах — создание совместных предприятий с международными игроками, партнерства с дистрибьютерами в Европе и Азии, увеличение экспорта.

Декларируя открытость и готовность к сотрудничеству, «Союзмультфильм» планирует сотрудничать с участниками анимационного рынка в рамках общих проектов, использовать аутсорсинговые ресурсы, организовывать партнерства с платными и бесплатными каналами, ОТТ-платформами и др.

Помимо этого, киностудия будет активно взаимодействовать с различными компаниями в рамках экосистемы Сбербанка: элементы анимации могут быть применены в современных технологических решениях в области образования, медицины, организации умного пространства и др.

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