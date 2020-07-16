Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Corpsoft24 выпустила ПО для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке»

Бизнес Кадры Интеграция Бизнес-приложения

Corpsoft24 разработала программу REWTAS (Remote Employee Working Time Accounting System) для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке». Процесс разработки занял у специалистов чуть более трех месяцев.

Corpsoft24 протестировал программу и ввел ее в эксплуатацию внутри компании. Следующий этап – вывод REWTAS на рынок. В Corpsoft24 уверены, что программа будет востребована и после окончания периода самоизоляции, поскольку многие организации не спешат возвращать сотрудников в офисы.

В компании объясняют, что в отличие от существующих на рынке аналогов, REWTAS не «заточена» под узкую целевую аудиторию и обладает расширенной функциональностью, дающей возможность настраивать ее под себя.

«REWTAS подстраивается под текущие особенности работы компании, позволяет расширять функционал программного обеспечения под будущие потребности организации, – сказал Михаил Папура, заместитель генерального директора Corpsoft24. – Это дает возможность проводить учет рабочего времени любым организациям, в том числе не ведущим проектную деятельность. Например, логистическим и сервисным компаниям, медицинским и учебным учреждениям, либо внутренним вспомогательным подразделениям компаний: финансовой и юридической службе, бухгалтерии, отделу кадров, службе МТО, административно-хозяйственному отделу и другим».

Продукт состоит из серверной части и программы-клиента (веб-клиента), который устанавливается у сотрудников на компьютерах и мобильных устройствах.

Достоверность собираемых данных обеспечивается счетчиками времени на активированных сотрудником задачах; блоком телеметрии, осуществляющим автоматический сбор данных об активности сотрудника в различных информационных системах; блоком биометрической идентификации сотрудника (по лицу) в процессе его работы в информационных системах.

REWTAS позволяет классифицировать задачи и работы по категориям, группам, видам, исполнителям, ролям, срокам исполнения. Назначить на ту или иную задачу ответственных исполнителей: конкретного сотрудника, группу сотрудников или подразделение.

«Система позволяет делегировать задания, назначать соисполнителей, контролировать текущую загрузку сотрудников, анализировать фактическую трудоемкость, получать прогноз времени выполнения комплексных работ и задач, – отметил Михаил Папура. – Этот инструмент помогает руководителям контролировать себестоимость и сроки выполнения работ, анализировать продуктивность работы сотрудников, а подчиненным – аргументированно обосновывать свои трудозатраты».

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков

CNews выпустил рейтинг крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур

ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями

Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live