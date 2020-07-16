«Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews

По итогам 2019 г. «Ростелеком» возглавил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России, став ведущим игроком рынка по данным аналитического агентства CNews Analytics.

«Ростелеком» значительно укрепил свои позиции на рынке услуг ЦОД в 2019 г. за счет развития собственной сети дата-центров в регионах, а также благодаря приобретению второго по количеству стоек игрока компании «Даталайн».

После присоединения «Даталайн» общее количество стойко-мест под управлением ГК «Ростелеком» составило 11497. Среди ключевых объектов «Ростелекома» — комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также восемь дата-центров «Даталайн» на базе двух московских площадок Nord и Ost суммарной емкостью 4811 стоек.

Таким образом, по итогам 2019 г. «Ростелеком» занимает более четверти российского рынка, опережая по количеству стоек ближайшего конкурента более чем в три раза.

«2019 г. для “Ростелекома” был очень продуктивным: мы ввели в эксплуатацию крупнейший в России региональный ЦОД Удомля в Тверской области, запустили новый ЦОД в Екатеринбурге. Большим событием стало присоединение команды “Даталайн”, что дополнительно усилило наши позиции на рынке. В 2020 г. уже совместными усилиями мы продолжим расширение своего присутствия в регионах и откроем площадки в Санкт-Петербурге и Новосибирске, запустим вторую очередь в Екатеринбурге», — отметил вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов.

Директор челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказал: «Хранение данных в виртуальном ЦОД удобно прежде всего тем, что клиенту не нужно тратить денежные ресурсы на покупку дорогостоящего оборудования и софта, а затем постоянно его обновлять. Это особенно актуально и в том случае, когда требуется временное хранение данных продолжительностью от 1 месяца. Для увеличения мощностей достаточно взять в аренду дополнительную виртуальную машину или увеличить дисковое пространство. Во ВЦОД данные клиента надежно защищены от атак киберпреступников. Хранить можно любую информацию – от сайтов компаний до баз данных "1C" и серверов программ. В основном, нашими клиентами становятся представители среднего и крупного бизнеса самых различных сфер экономики. Но и малому бизнесу это может быть интересно. Например, разработчику различных программных приложений, который работает на аутсорсинге или предприятию, у которого есть собственный почтовый клиент для размещения на нашем виртуальном сервере. В Челябинской области удобство услуги ВЦОД уже оценили крупные банки, газораспределительная организация и даже один из крупнейших на Южном Урале производителей мебели».