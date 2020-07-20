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Лаборатория Касперского увеличила долю в капитале МойОфис на 17,5%

Бизнес Инвестиции и M&A Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«МойОфис», российский производитель программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникации, объявляет об изменениях в составе акционеров компании ООО «Новые облачные технологии». «Лаборатория Касперского» увеличивает долю в капитале «МойОфис» на 17.5%, тем самым нарастив пакет акций до 47%. Сделка стала продолжением стратегии «Лаборатории Касперского» по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления. Сумма сделки не разглашается.

Увеличение доли «Лаборатории Касперского» не приведет к изменению стратегии «МойОфис». Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» позволяет «МойОфис» добавлять востребованные пользователями функции обеспечения безопасности от вирусов и комплексных угроз, а также еще надежнее защищать их данные.

Андрей Чеглаков, продавший часть акций, сохраняет долю 30,55% и расширяет свой инвестиционный портфель. До сделки с «Лабораторией Касперского» он стал совладельцем компании Veloce Racing, международного новатора в разработке технологий для электромобилей — экологически-безопасных транспортных средств.

Андрей Чеглаков также рассматривает возможности для вхождения в капитал международных высокотехнологичных компаний и IT-проектов на российском рынке.



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