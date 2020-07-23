Veeam анонсирует новые возможности и бонусы для участников программы ProPartner в регионе EMEA

Компания Veeam Software объявила о расширении своей программы ProPartner для реселлеров в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Обновления программы позволят привлекать активных партнеров из разных стран региона, лучше вознаграждать и эффективнее поддерживать их деятельность по обеспечению непрерывно меняющихся потребностей клиентов. Новые возможности программы также призваны помочь партнерам занимать экспертные позиции на своих рынках и демонстрировать конкурентные преимущества.

Помогая партнерам в этом переходе, компания Veeam расширила программу ProPartner для поддержки и вознаграждений Платиновых, Золотых, Серебряных и Зарегистрированных партнеров. Используя систему, основанную на начислении баллов, Veeam будет вознаграждать партнеров за успехи в сфере новых возможностей программы. В перспективе вознаграждения в рамках программы будут меняться. Заработанные баллы можно конвертировать в стимулирующие скидки, бесплатные места на курсах обучения партнеров Veeam Certified Engineering (VMCE) или в бесплатные посещения конференции VeeamON 2021.

Согласно Veeam 2020 Data Protection Trends Report, почти треть (30%) компаний по всему миру в настоящее время находятся на начальном этапе планирования или реализации цифровой трансформации. Однако почти половина (47%) респондентов в регионе EMEA отметили, что нехватка навыков или опыта у ИТ-персонала являются серьезным барьером. Таким образом, у реселлеров есть возможность повысить свою квалификацию и стать поистине крайне важным элементом ИТ-команд своих клиентов. Обновленная программа ProPartner поможет партнерам Veeam повысить уровень знаний о лучших отраслевых решениях в портфеле Veeam, расширить их знания об интеграции продуктов Veeam и ее технологических партнеров, а также развить дополнительные технические навыки для предложения профессиональных услуг с высокой добавленной стоимостью.

Ключевые обновления программы Veeam ProPartner для реселлеров включают в себя введение нескольких новых аспектов:

Передача компетенций. Партнеры, прошедшие расширенную сертификацию, лучше подготовлены для реализации более сложных проектов для клиентов предложения широкого ассортимент дополнительных услуг, легче адаптируются к меняющимся бизнес-потребностям и находят новые возможности для развития своего бизнеса. Партнеры вознаграждаются за рост продаж и повышение технической экспертизы, а также за получение дополнительных сертификатов инженеров Veeam (VMCE), специалистов по продажам Veeam (VMSP), специалистов по техническим продажам Veeam (VMTSP) и архитекторов Veeam (VMCA). Например, у Зарегистрированных и Серебряных участников программы ProPartner с минимум одним обученным и сертифицированным специалистом VMCE средний размер новой сделки на 27% выше, чем у реселлеров, в чьем штате таких специалистов нет. Средний размер новой сделки у Золотых и Платиновых участников программы ProPartner на 41% выше, чем у партнеров, только что подтвердивших соответствие требованиям.

Повторные продажи. Выбирая решения для управления данными в облаке, клиентам необходимы мобильность, гибкость и доступность. Компания Veeam поощряет партнеров, которые поддерживают компании в переходе к потреблению ИТ-услуг по модели подписки.

Скорость. Veeam стремится помогать своим партнерам быстрее развивать бизнес за счет оптимизации процесса закупок, выхода на новые клиентские сегменты и предоставления более широких возможностей для дополнительных и кросс-продаж. Тем самым партнеры могут развивать более доверительные отношения со своими заказчиками.