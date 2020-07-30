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«Лаборатория Касперского» начинает поиск стартапов, работающих над решениями для защиты малого и среднего бизнеса

Безопасность Бизнес Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«Лаборатория Касперского» анонсирует новый раунд международного отбора стартапов в рамках инициативы Kaspersky Open Innovation Program. К участию приглашаются стартапы, занимающиеся разработкой защитных решений для небольших компаний, в том числе продуктов для обеспечения безопасности облачных сред, данных, приложений, сетей. Будут рассмотрены заявки проектов, у которых уже есть юридическое лицо, продукт или прототип и несколько закрытых сделок либо реализованные пилоты. Стартапы-победители получат возможность запустить совместный с «Лабораторией Касперского» пилот с перспективой получения доступа к клиентской и партнерской базе компании. Также им будет оказана менторская поддержка.

«Лаборатория Касперского» проведет оценку проектов с точки зрения того, насколько хорошо они реализованы технически и каковы дальнейшие возможности их развития. Решения об отборе стартапов будут приниматься с учетом того, насколько предложенные продукты или технологии способны решать конкретные задачи малого и среднего бизнеса.

Для поиска стартапов будут использоваться четыре инновационные площадки: GoTech, Dsight, AxisInnovation и F6S.

Дата окончания приема заявок — 13 сентября 2020 г. Процесс отбора стартапов завершится онлайн-мероприятием Online Demo Selection Days, которое состоится 29-30 сентября 2020 г.



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