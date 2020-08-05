Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020

Atos подвела итоги первого финансового полугодия и подтвердил ранее намеченные цели на 2020–2021 гг.

Эли Жирар, главный исполнительный директор Atos, поделился основными сложностями работы в период пандемии и рассказал о том, как компании удалось справиться даже с самыми серьезными угрозами: «В течение первой половины 2020 года в условиях глобальной пандемии мы отдавали приоритет здоровью и безопасности наших сотрудников, гарантируя при этом непрерывность бизнес-процессов заказчикам и партнерам. Более того, с самого начала мы готовили наших клиентов к постковидным временам, предлагая решения из портфеля Future ready. Осознавая, что потребности заказчиков в период пандемии могут многократно возрасти, более 100 000 наших сотрудников подключились к решению задач и проблем компаний по всему миру. Благодаря такой оперативно принятой стратегии и многолетнему опыту Atos, выручка органически снизилась всего на 2,8%, при этом количество поступивших новых заказов возросло на 10% по сравнению с предыдущим годом. Во втором квартале нам удалось заключить сразу несколько крупных контрактов на предоставление цифровых и облачных продуктов, а также решений по безопасности. Такая динамика свидетельствует о значительном прогрессе в реализации нашей программы SPRING, стимулирующей отраслевые разработки и вывод новых решений на рынок».

Выручка индустрии промышленности достигла 1037 млн евро, снизившись на 9,2%. Значительное влияние на нее оказала «заморозка» деятельности во втором квартале, вызванная пандемией COVID-19. Наибольшие сложности возникли в автомобильном и аэрокосмическом секторах, преимущественно в Южной Европе, Северной Америке и Центральной Европе. Отрицательный результат также связан со снижением активности Siemens, в основном в Северной Америке, а также с истекшими в 2019 году контрактами в Северной Европе. Операционная прибыль достигла € 13 млн, что составляет 1,2% от выручки.

Выручка индустрии финансовых услуг и страхования составила 1077 млн евро при органическом снижении на 4,3%. Во втором квартале на ней отразилось, главным образом, снижение активности, так как некоторые банковские учреждения отложили и сократили дискретные расходы в условиях COVID-19. В особенности это коснулось Северной Америки и Центральной Европы. Операционная прибыль составила 126 млн евро, что равняется 11,7% от выручки.

Выручка государственного сектора и обороны составила 1216 млн евро, увеличившись ко второму кварталу на 9,0% по сравнению с прошлым годом. Рост был обусловлен повышенным спросом на услуги в сфере высокопроизводительных вычислений для метеорологической службы в Северной Европе и исследовательского центра в Центральной Европе. Операционная прибыль выросла до €116 млн, что составило 9,5% от выручки.

Выручка индустрии телекоммуникаций и СМИ составила 836 млн евро, снизившись на 5,6%. Индустрия столкнулась с проблемой отложенных прикладных проектов, а также снижением общей суммы контрактов в большинстве регионов, в частности, в Центральной Европе. В Северной Америке, напротив, были отмечены высокие темпы роста, которые были достигнуты благодаря увеличению спроса на цифровые рабочие места, расширению контракта с крупной инжиниринговой компанией, подписанного в первом квартале, заключению новых и дополнению уже существующих контрактов с ведущими медиакомпаниями, а также органическому росту в связи с недавним приобретением компании Maven Wave. Операционная прибыль составила 84 млн евро или 10,0% от выручки.

Выручка индустрии услуг и ресурсов достигла 804 млн евро, снизившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Активнее всего бизнес развивался в секторах энергетики и ЖКХ, в то время как представители розничной торговли и сферы транспорта не смогли показать высоких результатов из-за слишком сильного влияния пандемии. Операционная прибыль достигла 43 млн евро, что составляет 5,3% от выручки. Снижение основных показателей было вызвано низкой маржинальностью ряда проектов, находившихся в 2020 году лишь на начальных стадиях реализации.

Выручка индустрии здравоохранения составила 657 млн евро, сократившись за полугодие всего на 1,2%, при этом во втором квартале удалось добиться роста на 2,6%. В Северной Америке были отложены значимые проекты по внедрению решений для медицинских учреждений, однако в Южной Европе, наоборот, наблюдалась повышенная активность, вызванная реализацией большого количества проектов по цифровизации. Операционная прибыль составила 68 млн евро — 10,3% от выручки.

Компания подтвердила все свои цели на 2020 год, основываясь на макроэкономическом сценарии постепенного выхода из кризиса во втором полугодии 2020 года и в 2021 году. Таким образом, Atos планирует органический рост выручки: от -2% до -4%; операционная маржинальность: 9%–9.5% от выручки; свободный денежный поток (FCF): от 0,5 млрд до 0,6 млрд евро.