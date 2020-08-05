Microsoft перейдет к нулевому уровню отходов к 2030 году

Microsoft объявила о намерении свести к нулю уровень отходов, производимых в рамках своей деятельности, а также отказаться от использования неперерабатываемого пластика в течение следующего десятилетия. Заявление было сделано в рамках масштабной экологической инициативы Microsoft.

Для достижения этих целей компания предпримет следующие шаги: отказ от неперерабатываемого пластика. Ежегодно в мире производится 300 млн тонн пластика, примерно четверть от этой цифры – упаковка из неперерабатываемого пластика. К 2025 г. Microsoft прекратит использовать неперерабатываемый пластик в упаковке продуктов; запуск центров переработки Microsoft Circular Centers. Средний срок службы серверов – 5 лет, из-за чего они составляют существенную часть электронных отходов. Для решения этой проблемы Microsoft планирует перепрофилировать и перерабатывать эти устройства и сопутствующее оборудование в специализированных центрах Microsoft Circular Centers. Благодаря ним к 2025 г. компания планирует повысить перерабатываемость серверов и сопутствующего оборудования до 90%. На данный момент пилотное тестирование такого центра проводится в Амстердаме; мотивация заказчиков. Microsoft будет делиться опытом перехода к нулевому уровню отходов с экосистемой своих заказчиков. Ранее в 2019 г. Microsoft в партнерстве с H&M, Target, и другими компаниями разработала мировой стандарт Circular ID, созданный для популяризации концепции этичной моды. Платформа на базе облака Azure позволяет отслеживать предметы одежды на всем жизненном цикле, сохраняя всю необходимую информацию о каждом этапе, в частности, о перепродаже или переработке; аналитика данных об отходах. Одной из главных проблем на пути сокращения отходов является недостаточность информации об их типах и объемах. Microsoft намерена привести сбор данных о различных типах отходов компании к общему стандарту и отслеживать их с помощью ряда цифровых решений, в том числе, платформы Power BI для контроля полного цикла электронных отходов и Microsoft Power Apps для сбора данных о мусоре в режиме реального времени. По мере того, как компания будет получать все более точные данные о собственных отходах, они будут включаться в публичные отчеты; приобщение сотрудников. Microsoft будет мотивировать сотрудников к участию в инициативах по сокращению производимого мусора. Компания разрабатывает специальный внутренний инструмент на основе Power BI, который поможет каждому сотруднику отслеживать среднее количество отходов, которое он производит. Также каждый работник получит информацию о том, как сократить количество производимого мусора; инвестиции в рамках Фонда климатических инноваций. Microsoft инвестирует $30 млн в фонды компании Closed Loop Partners – одного из ведущих инвесторов в экономику замкнутого цикла, ориентированную на возобновление ресурсов, сокращение и переработку отходов.

Ранее, в январе 2020 г., Microsoft объявила о планах перейти на отрицательный уровень выброса углерода к 2030 г., устранить последствия углеродных выбросов за все время с момента основания компании в 1975 г., а также об инвестициях в размере $1 млрд в Фонд климатических инноваций. В июле 2020 г. Microsoft совместно с восемью другими компаниями основала коалицию Transform to Net Zero, цель которой – помочь бизнесу во всем мире перейти к нулевому уровню вредных выбросов.