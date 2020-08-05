Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков

Основательница исследовательского бюро Edutainme и экс-директор по стратегии «Яндекс.Учебника» Наталья Чеботарь запустила «Нормальную школу», где профессионалы из разных областей знаний учат детей вдумчиво читать, интересно писать и заботиться о себе.

«Нормальная школа» – это образовательный проект Натальи Чеботарь, Светланы Анисимовой и Татьяны Архаровой. У каждой из основательниц длинная история успешных проектов: Наталья руководила исследованиями и новыми образовательными продуктами в Яндексе, Татьяна – создатель сообщества Woman and Tech и бывший член правления «ВТБ Техносерв», а Светлана управляет приемной комиссией в международной школе для одаренных детей «Летово».

В запуск школы Наталья уже вложила чуть более 1 миллиона рублей. Привлекать внешних инвесторов команда пока не планирует.

«Я за то, чтобы проект сразу рос здоровым. Когда мы будем уверены, что модель растет и хорошо масштабируется, можно будет задуматься о сотрудничестве с международным образовательным партнером. Или «Нормальная школа» будет расти органически, что меня тоже устраивает», – сказала Наталья.

В школе подростки учатся нужным и интересным вещам, и делают это у преуспевающих специалистов, которые любят свою работу – генетиков, музейных кураторов и руководителей цифровых продуктов.

Учебный модуль длится две недели. Занятия проходят в маленьких группах по 10 человек, кураторы дают задания на дом и разбирают их на семинарах в Zoom. Благодаря такому формату в школу может записаться ребенок из любого города России и мира: в школе уже учатся дети из Москвы, Краснодара, Бостона, Лиссабона и Магнитогорска.

Качественное образование не может быть лекциями. Каждый модуль – это исследовательский проект, к концу которого у учеников готовы собственные продукты – это может быть концепция выставки, инвестиционный план, проект дома, сборник стихотворений или рецензия на выдуманную книгу.

Миссия школы – дать заинтересованным детям возможность учиться у лучших специалистов без вступительных экзаменов и отбора. В каждой группе из 10 человек есть два бесплатных места. Они для тех, кто хочет учиться, но не может оплатить модуль (он стоит пять тысяч рублей). Чтобы учиться бесплатно, нужно написать мотивационное письмо.

Август – мертвый сезон в образовании, но и в тестовом режиме желающих было достаточно. Поэтому команда решила не откладывать запуск. Сейчас на сайте доступно 7 модулей, новые запускаются каждую неделю.

В четверг (6 августа) стартует модуль «ГМО, гомеопатия и споры о вакцинации» с генетиком Анной Петровой. Анна работает в центре «Генетико» и заведует там лабораторией, которая занимается анализом ДНК. Вместе с ней ученики «Нормальной школы» научатся анализировать информацию о здоровье, ставить правильные вопросы и определять достоверность источников информации.

Еще в четверг (6 августа) основательница студии графического дизайна А-2-0 Алина Родионова проведет первое занятие из модуля «Как создать фирменный стиль». Алина стажировалась в лондонских фирмах Mind Design и Calling Brands, а сейчас преподает в Британской высшей школе дизайна и ведет курсы для архитекторов в Софт Культуре. Она покажет, как находить вдохновение в привычных вещах и создавать графический дизайн.

Последний модуль из ближайших – «Городоведение» – начнется 10 августа. Его автор – критик и куратор Александр Острогорский из Московской архитектурной школы Марш и Высшей школы урбанистики. На этом курсе дети познакомятся со смелыми идеями конструктивистов, изучат собственные дома и попробуют проектировать здания сами.