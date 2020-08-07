Генеральным директором GS Nanotech назначен Олег Ким

Холдинг GS Group объявил о назначении Олега Кима на должность генерального директора компании GS Nanotech («Джиэс-Нанотех» — центр разработки и производства микроэлектроники в составе инновационного кластера «Технополис GS»). Он будет осуществлять общее руководство деятельностью компании, отвечать за разработку и воплощение ее стратегии, коммерциализацию продуктов, развитие производства и реализацию новых проектов на внешних рынках, формирование направлений для роста бизнеса GS Nanotech на перспективу.

Олег Ким обладает значительным опытом работы в таких сферах, как разработка и производство микроэлектроники, приборостроение, телекоммуникации. До прихода в GS Nanotech он работал директором по экспорту, коммерческим директором компании «Микрон». Ранее Олег Ким занимал руководящие должности в ведущих российских высокотехнологичных предприятиях: «Оптоган», «Концерн радиостроения “Вега”», «Мобильные Телесистемы» и др.

«В начале 2020 г. холдинг анонсировал ряд приоритетных направлений развития, в их числе — производство светодиодов и систем на их основе, производство компонентной базы для приборов учета и др. Роль GS Nanotech в успешной реализации этих планов крайне важна, и я рассчитываю, что колоссальный опыт Олега Кима поможет в достижении наших целей», — сказал директор по развитию производства GS Group Федор Боярков.

Олег Ким окончил Военную инженерно-космическую академию им А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) по специальности «АСУ и связь».

Евгений Масленников, ранее возглавлявший GS Nanotech, покинул компанию.