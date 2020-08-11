HMD Global привлекла $230 миллионов инвестиций от стратегических партнеров

HMD Global, производитель телефонов Nokia, получила $230 млн в качестве инвестиций от нескольких основных глобальных стратегических партнеров в рамках закрытия первого раунда текущего этапа финансирования.

HMD Global, по данным IDC, лидирует на рынке кнопочных телефонов по объему продаж в денежном выражении, а также выпускает смартфоны на базе чистой, безопасной и обновляемой операционной системы Android. HMD Global — единственный крупный европейский производитель смартфонов. Отличительные характеристики смартфонов Nokia — премиальный скандинавский дизайн, высокое качество устройств и оптика ZEISS. Все смартфоны Nokia ежемесячно получают обновления системы безопасности в течение трех лет и два года — обновления для операционной системы.

Полученные средства будут инвестированы HMD Global в четыре направления развития бизнеса. Первое направление — производство доступных 5G-смартфонов для пользователей из всех стран мира, при этом основное внимание будет уделяться партнерским проектам с операторами в США. Второе направление — приоритетное развитие цифровых услуг в условиях новой реальности, сформировавшейся из-за пандемии COVID-19. Третье направление — расширение присутствия компании на растущих рынках: в Бразилии, Африке и Индии. Четвертое направление — компания намерена стать глобальным провайдером мобильных услуг. В этом году HMD Global анонсировала новую услугу глобального мобильного роуминга HMD Connect, укрепила позиции в области защиты данных пользователей за счет приобретения Valona Labs и открыла Центр передовых технологий в Тампере, Финляндия.

Жан-Франсуа Барил, председатель совета директоров и сооснователь компании HMD Global, сказал: «Наша уникальная бизнес-модель, построенная на облегченных активах и тесных партнерских отношениях с лучшими компаниями отрасли, выходит на новый уровень зрелости при ощутимой поддержке влиятельных игроков рынка мобильных устройств. Я очень горжусь нашими достижениями и взволнован большими возможностями, которые открываются перед нами на пути к совершенству».

Флориан Зайхе, глава компании HMD Global, отметил: «С самого начала компания HMD Global выстраивала тесные взаимоотношения со стратегическими партнерами. Полученные дополнительные инвестиции подтверждают правильность выбранной нами долгосрочной стратегии и стратегии создания современных технологий, доступных для всех. Безопасность и надежность — ключевые характеристики выпускаемых нами устройств, и мы намерены инвестировать полученные средства в лучший пользовательский опыт владельцев телефонов и смартфонов Nokia. Будучи единственным европейским производителем смартфонов, мы сохраняем верность финским корням и отличительным чертам телефонов марки Nokia, которые в глазах пользователей неотделимы друг от друга. Нас поддерживают авторитетные партнеры, и я очень взволнован новым этапом развития телефонов Nokia».

HMD Global создана в 2016 г. и в настоящее время присутствует на 91 рынке в восьми регионах. Смартфоны и телефоны компании представлены в 250 тыс. розничных точек по всему миру. На данный момент компания продала 240 млн смартфонов и телефонов.