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МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Проводная связь

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ завершил сделку по продаже ивановского оператора связи «МТТ Коннект» местному альтернативному оператору «Интеркомтел».

«Продажа ШПД-активов – закономерный шаг в рамках стратегии развития компании и трансформации в провайдера интеллектуальных решений для бизнеса, – сказал Марат Билялетдинов, заместитель генерального директора по экономике и финансам МТТ. – МТТ активно занимается развитием облачных продуктов в сегменте ВАТС, услуг виртуальной мобильной связи и Telecom API-платформ и добился значительного успеха в этих направлениях. В ближайшие годы мы намерены усилить позиционирование МТТ как лидера рынка и ведущего провайдера цифровых услуг, сфокусировавшись на новых продуктах для B2B-сектора».

«МТТ Коннект» – региональный оператор связи, основанный в 2004 г. Предоставляет клиентам в городе Иваново и Ивановском районе широкополосный высокоскоростной интернет, цифровую и аналоговую телефонию, кабельное и цифровое телевидение, интернет для бизнеса, видеонаблюдение и другие телекоммуникационные сервисы.

Компания обладает собственной широкополосной мультимедийной волоконно-оптической сетью по городу Иваново и Ивановской области. Узлы сети расположены во всех муниципальных образованиях. Обеспечена интеграция с крупнейшими операторами телефонной связи «Центртелеком», «Ростелеком», «Транстелеком», «Вымпелком», МТС, «Совинтел», МТТ.

Абонентская база «МТТ Коннект» насчитывает около 6 тыс. абонентов – физических лиц и 1 тыс. абонентов – юридических лиц.

Ранее, в 2015 г., МТТ в ходе преобразования структуры бизнеса компании, продал ШПД-активы в Дзержинске и Саранске «Ростелекому». В 2017 г. продал липецкого провайдера «Промсвязь-Инвест» «Зеленой точке».



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