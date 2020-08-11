Philips расширяет экспертизу в области телемедицины с приобретением канадской компании IIT, создателя платформы Reacts

Philips расширила портфель решений для удаленной связи и дистанционного обучения специалистов в области здравоохранения за счет поглощения компании IIT (Innovative Imaging Technologies Inc.), создателя IT-платформы Reacts. Главный офис компании, который находится в Монреале (Канада), станет Центром компетенции Philips по коллаборации в области цифрового здравоохранения.

Reacts – платформа для профессионального сотрудничества в медицинском сообществе. Решение предоставляет работникам сферы здравоохранения доступ к интерактивным виртуальным инструментам, таким как видеоконференции. Благодаря ей специалисты могут проводить дистанционные консультации, передавать защищенные сообщения, осуществлять телемедицинское сопровождение диагностических исследований и удаленный контроль за процедурами. В настоящее время платформа используется в 80 странах мира как в практике врачей, так и в медицинском образовании.

Партнерство Philips и Reacts длится уже пять лет. В 2018 платформа Reacts была интегрирована с мобильный ультразвуковой системой Philips Lumify, что позволило ей стать первым в мире телеультразвуковым решением. Для проведения исследования с Lumify врачу достаточно иметь смартфон или планшет со специальным приложением, а также один из миниатюрных датчиков – конвексный, линейный или секторный. Это значит, что процедуру можно проводить практически где угодно: у постели пациента, на дому, на месте происшествия, в машине скорой помощи, в самолете санитарной авиации.

Благодаря телемедицинским возможностям, которые стали частью системы благодаря Reacts, пользователи могут в режиме реального времени транслировать коллегам как визуализацию, так и видео самой процедуры, записанное с помощью камеры планшета или смартфона. Таким образом оператор может получать второе экспертное мнение прямо во время проведения исследования. Включение Reacts в портфель Philips позволит компании интегрировать платформу и с другими ее решениями для диагностики и лечения.

В некоторых медицинских учреждениях в России уже активно используют телеультразвуковую систему Lumify с платформой Reacts. Например, в «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России решение применяли в отделении реанимации и интенсивной терапии. С ним реаниматологи могли самостоятельно проводить УЗИ под руководством профильного специалиста по ультразвуковой диагностике, который комментировал процедуру удаленно, находясь на рабочей станции. В учреждении также оценили пользу устройства в контексте борьбы с пандемией COVID-19. Центр разделили на «грязную» зону, где высок риск заражения, и на «чистую», куда инфицированные пациенты не допускаются. Рабочая станция для обработки изображений осталась в «чистой» зоне. Операторы проводили УЗИ легких и сердца у пациентов с коронавирусом и передавали на нее диагностические данные для обработки. Это позволило врачам УЗД реже посещать инфекционные палаты, экономило комплекты средств индивидуальной защиты и минимизировало вероятность перекрестного заражения в общих зонах больницы.