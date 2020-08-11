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«Ред софт» авторизовал учебный центр Softline

Бизнес Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг «Ред софт» авторизовал учебный центр Softline.

В ближайшее время учебный центр планирует начать обучение по следующим курсам: основы администрирования «Ред ОС», системное администрирование «Ред ОС», сетевое администрирование «Ред ОС» и «Ред ОС» для пользователей.

«Ред ОС» – флагманский продукт «Ред софт»; российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Политика импортозамещения, проводимая Правительством РФ, направлена, в первую очередь, на развитие ИТ-отрасли и обеспечение технологической независимости России. Согласно этой политике УЦ Softline предлагает специализированную линейку курсов по обучению российским офисным и операционным системам, решениям унифицированных коммуникаций и обеспечения информационной безопасности. Совместно с «Ред софт» мы полностью обеспечим развитие компетенций сотрудников и подготовим профессионалов в области импортозамещения», – сказал Федор Цыганов, технический специалист, руководитель тренерской группы.

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