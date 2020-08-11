Уфимские предприятия «Автоматики» завершили процедуру консолидации

Процедура реорганизации АО «БПО «Прогресс» и АО «УЗМ «Магнетрон» успешно завершилась. Путем слияния двух производственных площадок Концерна «Автоматика», расположенных в Уфе, удалось оптимизировать затраты на организацию управленческой системы и выпуск высокотехнологичной продукции, расширить рынки сбыта продукции, сформировать более крупный оборотный капитал и увеличить инвестиционную привлекательность актива. Новое объединенное предприятие будет осуществлять работу под брендом «Магнетрон». Положительным синергетическим эффектом, полученным по результатам реорганизации, стало объединение многолетнего опыта работы и трудовых коллективов, а также достижение экономии за счет взаимодополняющих ресурсов объединяющихся предприятий.

АО «БПО «Прогресс» было создано на базе цеха Ленинградского завода «Красная заря» в 1941 г. В конце 90-х годов от АО «БПО «Прогресс» был обособлен цех микроэлектроники. Позже цех стал самостоятельным предприятием с названием «Магнетрон». Таким образом, в настоящее время произошла консолидация исторически взаимосвязанных активов.

Основными направлениями деятельности акционерного общества являются контрактная разработка в сфере электроники для рынка телекоммуникационных услуг и промышленной автоматизации, в области системного, прикладного и сервисного программного обеспечения, а также разработка всей необходимой конструкторской документации, включая сборочные, деталировочные чертежи, 3D модели и спецификации будущего изделия. Кроме того, «Прогресс» занимается разработкой и производством средств связи специального назначения для нужд силовых ведомств; производством и реализацией оборудования гражданской промышленной электроники, телекоммуникационного оборудования и электрооборудования двойного назначения.