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18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах»

Бизнес

Как повысить производительность труда и качество сервиса при обслуживании большого потока клиентов?

18 августа в 11.00 по мск ELMA и Smart Engines проведут совместный вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах».

Зарегистрироваться бесплатно.

Спикеры:

  • Алексей Трефилов, директор ELMA
  • Сергей Усилин, исполнительный директор Smart Engines

В релизе новой версии системы ELMA RPA появилась встроенная функция высокоточного распознавания российских паспортов, СНИЛС, справок 2НДФЛ и других документов. Усовершенствование стало возможным благодаря технологическому партнерству компании ELMA и научно-исследовательской компании Smart Engines, специализирующейся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта.

За час вебинара рассмотрим:

  • Примеры бизнес-процессов с роботизированной обработкой персональных данных
  • Как робот распознает и разбирает документы по полям с помощью Smart Engines
  • Как безболезненно встроить инструмент распознавания в любые корпоративные системы
  • Почему не стоит переживать за сохранность перс. данных клиентов

Вебинар будет полезен директорам по персоналу, ИТ, руководителям компаний с большим потоком операций по обработке паспортов и 2НДФЛ.

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18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах»

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