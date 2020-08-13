Gartner признал продукты Varonis выбором клиентов в области файлового анализа

Компания Varonis была признана исследовательской и консалтинговой компанией Gartner «выбором клиентов» в области файлового анализа.

В рамках исследования удовлетворенности пользователей Gartner Peer Insights решения Varonis получили высокую оценку 4,6 из 5 от корпоративных пользователей. Еще более высокую оценку (4,7) получила техническая поддержка Varonis. Платформа кибербезопасности Varonis имеет наивысший рейтинг пятизвездочных обзоров в Gartner Peer Insights. Такой же рейтинг у Varonis в категории «Поведенческая аналитика пользователей и сущностей» (UEBA).

87% респондентов Gartner заявили, что готовы рекомендовать продукты Varonis. При этом именно на Varonis было получено самое большое количество отзывов – его оценили 126 корпоративных пользователей. Около половины опрошенных представляли крупный бизнес с годовым оборотом от $50 млн до $1 млрд, еще 18% работают в компаниях с выручкой до $10 млрд, а 10% — в крупнейших корпорациях (оборот более $10 млрд в год).