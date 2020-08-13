Исследование «Актион-МЦФЭР»: сотрудники большинства компаний не прекращали ездить в офис во время карантина

Сотрудники большинства компаний продолжали ездить на работу в офис в период самоизоляции во время пандемии коронавируса — в полном или усеченном составе.

При этом после завершения карантина, по состоянию на конец июля, на свои рабочие места вернулись почти все сотрудники, и лишь 6,9% компаний продолжают работать удаленно.

Такие выводы следуют из исследования особенностей офисной и удаленной работы российских компаний в период карантинных мер, проведенного медиагруппой «Актион-МЦФЭР».

Около 32,5% респондентов не отказались от офиса и продолжили ездить на работу в полном составе, а 33% компаний — в усеченном. Около 34% полностью отказались от офиса в период нерабочих недель.

При этом около 13% компаний, перешедших на удаленную работу, пришлось сократить часть сотрудников. Остальные 87% смогли сохранить штат.

57,8% опрошенных компаний возобновили работу в офисе в полном составе (фул-тайм). Около 35% вернули на рабочие места часть сотрудников (парт-тайм). И лишь у 6,9% организаций все работники продолжают работать удаленно из дома.

Около 37,5% компаний вернулись в офис еще в период нерабочих недель. 28,6% — после завершения режима самоизоляции в конце мая. 34% — в июне и позже.

Около 66% опрошенных компаний сообщили, что арендодатели не изменили арендную ставку во время карантина. Представители 20% бизнеса смогли договориться о небольшой скидке — от 10 до 20%. Однако около 14% компаний существенно сэкономили во время простоя офиса — им снизили ставку на 30% и выше.

Около 19% руководителей отметили непрофессионализм сотрудников (просроченные дедлайны, низкий КПД и пр.). У 15% компаний пострадала дисциплина (работники не выходили на связь, позже появлялись в сети и пр.). Однако большинство руководителей — 66% — не столкнулись ни с какими проблемами, вызванными переходом на удаленную работу.

Почти половина — 49,5% — компаний использовали онлайн-инструменты (Zoom, Skype, Telegram и пр.). Около 17% продолжали встречаться лично. Остальные компании — около 33,5% — чередовали онлайн- и офлайн-встречи.

«В период карантина и последовавшего кризиса бизнес ощутил на себе бремя привычных издержек — в том числе, стало сложнее платить за офис. Возник ряд трудностей: далеко не все арендодатели снизили арендные ставки, а некоторые руководители отметили негативные изменения в работе сотрудников. Однако в июле подавляющее большинство сотрудников уже вернулись на свои рабочие места, и ситуация в целом стала оптимистичнее», — сказала Анна Имас, директор сервиса «Актион-360».

Исследование проведено медиагруппой «Актион-МЦФЭР» среди 2,3 тыс. представителей российского бизнеса. Около 46% опрошенных компаний численностью от 11 до 100 сотрудников, около 17,5% — от 101 до 500, около 18% — от 1 до 10 и около 19% — от 501 и выше.

В опросе приняли участие компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской области, республики Алтай и др.