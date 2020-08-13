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«Крок» расширяет консалтинг по технологиям Microsoft

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

ИТ-компания «Крок» объявляет о расширении консалтингового направления по внедрению решений и технологий Microsoft для крупных и средних корпоративных заказчиков в рамках масштабных проектов на территории России.

Реализация инициативы направлена на удовлетворение широкого спроса на экспертизу по технологиям Microsoft. Во многих компаниях, которые эволюционно развивали свою ИТ-инфраструктуру, сложилась ситуация, когда устаревшее ПО и отсутствие стратегии по внедрению тех или иных продуктов приводят к появлению явных или скрытых проблем. Из-за этого страдают не только ИТ-системы, но и бизнес-процессы, от которых зависит эффективное функционирование компании: коммуникация с заказчиками, готовность систем к высоким нагрузкам, информационная безопасность. Для устранения этих проблем не всегда бывает достаточно компетенций внутренних служб поддержки, либо она отсутствует вовсе. Специалисты «Крок», прошедшие сертификацию корпорации Microsoft, помогают фундаментально подойти к анализу ИТ-инфраструктуры, найти источники сбоев и оптимизировать ИТ-процессы. Кроме того, «Крок» помогает заказчикам и партнерам реализовать собственные возможности посредствам бесконфликтного внедрения новейших технологий Microsoft.

«Крок» оказывает комплексные услуги по разработке, проектированию, реализации, поддержке, обслуживанию программно-аппаратных решений с применением продуктов Microsoft: СУБД, SQL серверов, частных и гибридных облаков, внутрикорпоративных ресурсов на базе SharePoint, BPM, SCM, ERP систем. Кроме того, партнеры и заказчики могут обращаться напрямую в «Крок» за технической поддержкой и консультациями как по уже используемым технологиям Microsoft, так и планируемым к внедрению. Благодаря значительному числу реализованных проектов и подтвержденным компетенциям, эксперты «Крок» демонстрируют неизменно высокий уровень SLA.

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