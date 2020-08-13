Марина Усова стала руководителем управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России

«Лаборатория Касперского» сообщает, что с июля 2020 г. Марина Усова возглавляет управление корпоративных продаж в России. Главной задачей на этой должности станет продвижение линейки корпоративных решений компании, курирование региональных проектов на территории всей страны, формирование и развитие команды сотрудников, а также взаимодействие с ключевыми заказчиками.

«Это направление – стратегический приоритет нашей коммерческой деятельности. Перед командой Марины стоят амбициозные цели, и мы уверены, что её большой опыт в управлении и продажах позволят нам найти новые точки роста и продолжить успешное развитие в российских регионах», – сказал Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.

Марина Усова работает в «Лаборатории Касперского» более 12 лет и зарекомендовала себя как талантливый и эффективный руководитель, хорошо понимающий ситуацию на IT-рынке. Она присоединилась к компании в качестве регионального представителя в Уральском федеральном округе и Пермском крае, где добилась заметных успехов в выстраивании взаимоотношений с крупными предприятиями Урала. В 2013 г. Марина заняла должность руководителя управления корпоративных продаж в России.

На этой должности Марина сменила Евгению Наумову, которая перешла на международную позициюдиректора региональной сети продаж, где отвечает за управление продажами по всему миру в ключевых для компании сегментах: от продуктов для домашних пользователей и онлайн-продаж до взаимодействия с крупнейшими корпоративными клиентами.