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«Промышленные инновации» и «Системный софт» договорились о совместном развитии технологий

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

АО «Промышленные инновации» (предприятие Топливной компании Росатома ТВЭЛ), и ООО «Системный софт», центр экспертизы в области программного и аппаратного обеспечения, заключили соглашение о сотрудничестве. Компании займутся реализацией совместных инновационных проектов в области искусственного интеллекта, роботизации и больших данных.

АО «Промышленные инновации» активно реализует проекты в области цифровизации для российского бизнеса. Среди основных областей деятельности компании: разработка и внедрение программных роботов RPA, позволяющих автоматизировать процессы, внедрение систем бизнес-аналитики и визуализации, а также интеллектуальная обработка данных.

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